“Sembri un uomo”: Antonella Clerici disintegrata dalla pupilla di Signorini | Per alcuni è disgustoso

Antonella Clerici, la splendida conduttrice Rai, attaccata dalla pupilla di Alfonso Signorini. ” Sembri un uomo”, il commento che fa discutere.

Si sta meritatamente godendo le sue lunghe e rilassanti vacanze estive la meravigliosa Antonella Clerici in attesa di tornare dal prossimo mese grandissima protagonista in Rai. La rivedremo in primis nuovamente al timone del suo E’ Sempre Mezzogiorno in compagnia dei suoi cari amici chef all’ora di pranzo ove ci delizierà con tante gustose ricette da provare poi a riproporre nelle nostre cucine.

Non mancheranno poi le dritte culinarie e alcune su come mantenere al top la nostra casa, così come giochi ove potersi conquistare buoni spessa. Insomma, i telespettatori, non vedono l’ora di pranzare o di accingersi a preparare il pranzo in compagnia della dolce Antonella che in quei giorni vivrà pure la gioia di vedere sua figlia Maelle iniziare il Liceo Classico.

La ragazzina, che è sempre più bella e una grande studiosa, è un vero orgoglio per la sua tanto celebre mamma, così come per il suo affascinante papà. Stiamo parlando del giovane Eddy Martens con il quale la conduttrice Rai è riuscita a rimanere in buoni rapporti per il bene in primis della creatura che hanno in comune.

Antonella Clerici, disintegrata dalla pupilla di Signorini

Oltre a questa grande gioia e a quella di tornare a breve sul Piccolo Schermo con i suoi adorati amici cuochi, Antonellina ci farà divertire e nel contempo assai emozionare con l’edizione Kids di The Voice che andrà in onda in prime time su Rai 1 a partire da Novembre. Tuttavia, nonostante lei sia davvero molto amata dal grande pubblico, c’è anche chi l’ha apertamente criticata.

Parliamo di una vippona che abbiamo notato nel corso della settima e super chiacchierata edizione del GFVip. Lei è famosa per non possedere i classici peli sulla lingua ma stavolta un suo commento posto sotto uno scatto condiviso dalla stessa Clerici sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha fatto molto arrabbiare il vasto popolo del Web. L’ha definita ” un uomo”. Di chi stiamo parlando?

Elenoire Ferruzzi e il suo commento ” Un uomo”

Di Elenoire Ferruzzi che all’anagrafe fa Massimo. Lei ha sempre sottolineato durante la sua esperienza all’ interno della Casa Più Spiata D’Italia di non poterne davvero più delle discriminazioni di genere e delle tante offese che lei riceveva e ora che fa? Offende una star del Piccolo Schermo pubblicamente sui Social? Questo è il succo del discorso che molti utenti hanno fatto presente alla vippona.

C’è chi ha anche sottolineato che è davvero disgustoso il suo commento. E lei che fa fatto? Che cosa ha risposto? Al momento assolutamente nulla. Forse starà pensando a quali parole usare a tono, o ancora come risolvere la faccenda. Di certo non è stata molto delicata nei confronti di una grandissima professionista che si è mostrata senza trucco ai suoi fan sui Social. E tanto il Caos aumenta.