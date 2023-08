Benedetta Rossi, l’ultimo saluto prima della morte improvvisa: “Non sono riuscita a…” | Tutti in lacrime per lei

Benedetta Rossi, la splendida cuoca ha il cuore spezzato in mille pezzi. Il suo messaggio ricco di dolore per la persona cara improvvisamente scomparsa.

Un nuovo e pesante dolore che pesa sul petto come un vero e proprio macigno ha fatto capolino nel cuore e nell’anima della meravigliosa Benedetta Rossi. Se nell’ultimo periodo ha reso felicissimi i suoi numerosi fan con notizie relative alla sua vita professionale che la vedranno a breve al timone di una trasmissione tutta sua, ora il privato le ha riservato un terribile dramma.

La scomparsa di una persona tanto cara, soprattutto se improvvisa, ci lascia non solo addolorati nel profondo ma pure sconvolti e senza parole. Fino a pochi minuti od ore prima potevamo parlare e trascorrere del tempo con lei e ora tutto questo ci è negato. Ci sembra di vivere solo un brutto sogno. Eppure è la verità.

Benedetta non riesce ancora a capacitarsi di quello che le è da poco accaduto e ha voluto esprimere il suo dolore sui Social, condividendolo con i suoi fan che però lei preferisce definire amici. Lei stava tornando da Milano dove sta registrando la sua trasmissione denominata Ricette d’Italia che la vedrà per la prima volta impegnata nel ruolo di conduttrice.

Benedetta Rossi, tutti in lacrime per lei

Chiaramente ciò ha rappresentato un enorme salto professionale per lei e fonte di immensa gioia per i suoi estimatori che a partire da settembre, dunque tra non molto, potranno seguirla su Real Time. Lei non vedeva l’ora di raccontare tutto quanto a una parente che la attendeva con trepidazione.

Lei mancava dal suo agriturismo da circa 2 settimane proprio per adempiere a questo suo nuovo e accattivante impegno professionale. A seguirla in questa nuova avventura professionale anche il marito Marco Gentili con il quale ha pure trascorso di recente uno splendido e rilassante weekend alle Terme. Ora però è il tempo delle lacrime. Le sue parole che non possono lasciare indifferenti.

Il suo ultimo saluto alla zia scomparsa all’improvviso

“Ieri sera zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo.”, così ha esordito la Rossi nel suo lungo post caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. “Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perché era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona“.

Questa è la frase che ha maggiormente fatto soffrire i fan. Chiaramente grandissima è l’amarezza che prova Benedetta, oltre che l’immenso dolore. Tra l’altro pochissimo tempo fa aveva perso anche la sua amatissima nonna, altro suo grande pilastro di vita. Tuttavia ha un pensiero che la rasserena, ovvero il fatto che le due donne ora siano di nuovo insieme a farsi compagnia.