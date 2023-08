Uomini e Donne, loro due sono stati l’emblema dell’amore vero: ora danno l’annuncio inaspettato

Una delle coppie più amate del programma Uomini e Donne ha dato una bellissima notizia ai fan. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

A breve avrà inizio l’attesissima nuova edizione del programma televisivo di Maria De Filippi. Nelle prime registrazioni, che si faranno a partire da fine agosto, sicuramente saranno invitati Isabella Ricci e Fabio Mantovani per spiegare la fine del loro matrimonio.

Poi le coppie di Temptation Island avranno modo di rivedersi e tutti non vedono l’ora di assistere al confronto tra Perla e Mirko. Entrambi sono usciti rispettivamente con Igor e Greta, ma lui sta facendo discutere per il tatuaggio in comune e per aver già conosciuto la famiglia di lei.

Per fortuna grazie ai programmi della De Filippi qualcuno ha trovato l’anima gemella. Basta pensare che in queste ore ha partorito Natalia Paragoni rendendo così padre l’ex tronista Andrea Zelletta. Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono sempre affiatatissimi e innamorati. Da non dimenticare Alessia Cammarota e Aldo Palmieri.

Adesso c’è un’altra coppia che ha dato una splendida notizia. Dopo mesi di silenzio sono finalmente usciti allo scoperto. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa hanno detto di così entusiasmante.

L’amore trionfa a Uomini e Donne

Lui è stato un tronista di UeD tanti anni fa, ma andò via dallo studio senza una scelta. Una delle corteggiatrici, Valentina Rapisarda, non gettò la spugna e di conseguenza lo cercò al di fuori del programma. Si sono fidanzati, però in un secondo momento si sono detti addio. Il ragazzo ha avuto la possibilità di partecipare a Temptation Island in qualità di tentatore, facendo mettere in discussione il rapporto di Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga.

Ottenuto il successo, Maria De Filippi gli ha permesso di nuovo di sedersi sul trono e nel giro di un mese ha fatto la sua scelta. Gianni Sperti ha insinuato che ci fosse un accordo tra i due, ma con il tempo in tanti compreso lui si sono ricreduti sul loro conto. Non sono mai stati al centro del gossip, eppure oggi hanno fatto uno strappo alla regola per dare una splendida notizia ai fan. Loro sono Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

Lieto annuncio di Andrea e Arianna – Youbee.it

L’arrivo imminente della cicogna

“Quando lei sarà pronta io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”, ecco cosa disse Andrea quando si trovava in Honduras ai tempi de L’Isola dei Famosi.

A distanza di anni a breve la sua richiesta sarà realizzata. I due hanno condiviso un bellissimo scatto in cui lui bacia teneramente il pancino della futura mamma. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.