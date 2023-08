Stefano De Martino, dove vive ora che ha lasciato casa di Belen: incartate tutte le sue cose

Dopo l’ennesimo addio a Belen Rodriguez in tanti si stanno chiedendo dove si sia trasferito Stefano De Martino. Ecco degli scatti della sua bellissima abitazione.

Stefano De Martino è di nuovo al centro dell’attenzione per via della rottura con Belen Rodriguez. Come se non bastasse il gossip si è scatenato ulteriormente quando lei è uscita allo scoperto con la nuova fiamma. Si tratta di un imprenditore quarantenne bergamasco che già conosceva, ancor prima della frequentazione con Antonino Spinalbese. Lui è Elio Lorenzini.

L’uomo è stato presentato alla famiglia Rodriguez il giorno della festa di compleanno di Ignazio Moser. Le foto sono state divulgate attraverso i canali social e le riviste. Nel frattempo Stefano ha preferito optare per il silenzio, anche se si dice che non abbia tollerato affatto il modo con cui la nuova love story dell’ex sia saltata fuori.

Al momento non sono ancora separati legalmente perché tempo fa ascoltarono il consiglio del giudice, ovvero pensarci bene prima di chiedere il divorzio. Non sono mai passati all’azione, quindi si può dire che sono ancora marito e moglie. Per la terza volta hanno preso strade diverse e dopo Andrea Iannone e Antonino adesso c’è Elio.

Lontana dalla Mediaset lei e preso dagli impegni lavorativi lui, in tanti si chiedono dove si sia trasferito Stefano. E’ tornato a Napoli, la sua amata città, o a Milano? Andiamo a scoprire come stanno le cose.

Stefano De Martino incanta tutti

Essendo un personaggio pubblico, l’ex ballerino di Amici tende a pubblicare degli scatti sia della vita privata che del lavoro. Infatti si mostra spesso in compagnia del figlio Santiago e negli studi televisivi dei suoi programmi. Adesso si sta godendo le vacanze in Sardegna.

E’ stato visto in compagnia di amici e dell’ex cognata Cecilia con Ignazio. Ma quando Stefano tornerà alla solita routine dove si recherà? La risposta non si fa attendere.

Ecco dove Stefano trascorre la quotidianità

Attualmente Stefano vive nel capoluogo lombardo, precisamente sul Corso Garibaldi. E’ una zona situata nei pressi di Brera, noto per essere un luogo di ritrovo di artisti e designer. Alcuni scatti della casa li ha pubblicati sui social nel corso del tempo. E’ chiaro che abbia avuto buon gusto con l’arredamento se osserviamo i dettagli del salotto. Tuttavia fa da pendolare tra Napoli e Roma per motivi di lavoro e di famiglia.

Non si sa nulla della bellissima villa di Posillipo, acquistata in passato con Belen. Secondo quanto riportato su The Pipol Gossip i due ex avrebbero speso circa 2 milioni di euro. I fan hanno avuto modo di farsi un’idea grazie a scatti e storie della showgirl argentina. Anche in questo caso la regola fondamentale è stata quella di garantire la perfezione totale.