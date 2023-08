Benedetta Rossi e Marco, tra coccole e paesaggi magnifici: come sono stati beccati

Benedetta Rossi e il suo adorato marito Marco Gentili si sono concessi un break. Sapete dove sono andati a rilassarsi?

Sarà un autunno bello carico di impegni, quello della splendida Benedetta Rossi. Difatti l’amatissima foodblogger oltre a essere nuovamente impegnatissima con le sue video-ricette e con il suo format di grande successo Fatto in casa da Benedetta, debutterà pure nel ruolo di conduttrice vera e propria.

La vedremo difatti per la prima volta al timone di Ricette d’Italia- Il gusto della sfida ove cuochi non professionisti si sfideranno a suon di ricette che fanno parte della loro tradizione culinaria familiare. I vincitori avranno la ghiotta opportunità, diciamo che è proprio il caso di dirlo, di partecipare al nuovo ricettario della mitica Benedetta.

La cuoca potrà contare sulla collaborazione di due grandissimi chef che rivestiranno il ruolo di giudici. Stiamo parlando di Roberto Di Pinto e di David Fiodiglio. La potremo seguire su Real Time. Ovviamente lei è felicissima di questa sua nuova opportunità lavorativa come del resto lo sono i suoi numerosissimi estimatori.

Benedetta Rossi e il marito si sono dati al relax

Estimatori che la seguono da tempo sui Social dove lei è molto attiva e non perde mai l’occasione di mandare loro anche un semplice saluto e per ringraziarli dal profondo del cuore per il loro ingente affetto. La Rossi è rimasta una persona semplice e genuina, nonostante il grande successo che aleggia attorno alla sua persona.

E’ dunque una donna con i piedi ben ancorati a terra e che ama occuparsi personalmente della sua casa, della cucina e del suo orto del quale va orgogliosa. La sveglia per lei e il marito, il suo adorato Marco, suona assai presto. Tuttavia ora la coppia, che è sempre più innamorata e unita, ha deciso di dedicarsi a un po’ di sano relax. Sapete dove sono andati i due coniugi?

Alla terme per rigenerarsi

Sono andati alle terme. Lo ha annunciato la stessa Benedetta con un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In una foto, con molta probabilità di un bel selfie, vediamo ritratti lei e Marco con indosso degli accappatoi celesti dopo un trattamento alla spa. Certamente questi due giorni avranno permesso loro di staccare la spina e rigenerarsi.

I due sono già tornati alla base e lei ha anche annunciato ai fan una nuova iniziativa che li avrà resi di certo felici. Si tratta dell’app di Fatto in casa che è del tutto free sia per i dispositivi Ios che Android. Insomma, è proprio il caso di dire che la Rossi è un vero vulcano e sempre pronta a regalarci tante gradite sorprese.