Edoardo Donnamaria, perché ha scaricato Antonella Fiordelisi: il reale motivo esce solo ora

Stavolta sembra che non sia un margine di possibilità del ritorno tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Andiamo a scoprire cosa ha spinto lui a lasciarla.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati senza dubbio i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Fin dall’inizio si sono piaciuti e non l’hanno mai nascosto né ai compagni d’avventura né ai telespettatori. Lui era molto vicino anche ad Alberto De Pisis, in quanto si era definito una persona ‘fluida’ per quanto riguarda il versante amoroso.

Poi con il passare del tempo si è lasciato andare tra le braccia di Antonella, dunque è nata la coppia dei Donnalisi amatissima sui social. Purtroppo durante l’esperienza del reality hanno vissuto dei momenti no. Lui non ha mai tollerato l’amicizia di lei con Antonino Spinalbese mentre Antonella non ne ha voluto sapere di instaurare un rapporto con l’ex di lui Micol Incorvaia.

Edoardo è stato squalificato dopo l’ennesimo gesto inopportuno contro Antonella. Il pubblico ricorderà quando lui le ha tolto di mano con modi sgarbati un panino per poi usare un tono scontroso nei suoi riguardi. A quel punto la regia è intervenuta. Nonostante tutto il ragazzo ha atteso la dolce metà e, una volta uscita dalla casa, si sono vissuti nella quotidianità.

Eppure sono spesso finiti al centro del gossip per via dei loro continui litigi. Antonella più volte ha chiesto ai follower di non farle domande mentre lui si è dedicato alla musica. Infatti il suo nuovo singolo è stato lanciato e ora si sta esibendo sul palco di vari eventi canori. Nelle ultime ore avrebbe dato l’ennesimo due di picche alla ragazza e a spiegare il motivo ci ha pensato Deianira Marzano.

Edoardo ha lasciato Antonella

Secondo l’influencer non è stato possibile tornare indietro per un video fatto da Antonella dove ha spiegato la causa della rottura. Allo stesso tempo ha invitato a non tempestarla di domande. Si è sbilanciata dicendo solo che la colpa è stata sua.

Pare che avessero anche programmato le vacanze insieme e ora sono state annullate. Il tutto è stato spiegato alla perfezione nella storia condivisa dalla Marzano.

“Ha sempre trovato un muro”

“Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro un no! La risposta è stata ‘non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi una risposta e le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante“, ecco cosa si può leggere nella Instagram story.

Come replicherà il diretto interessato? Risponderà per le rime o metterà una pietra sopra per focalizzarsi su altro in questo periodo? Per scoprirlo non ci resta che attendere.