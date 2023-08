Roberta Di Padua nel vortice della polemica: ha rubato il corteggiatore a Nicole | “Mi ha chiesto il numero e…”

Non termina lo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Stavolta è stato menzionato l’ex corteggiatore Andrea Foriglio. Ecco cosa sta succedendo.

Nicole Santinelli ha condiviso con Luca Daffré l’ultima parte dell’edizione scorsa di Uomini e Donne. Per un po’ è stata accanto a Lavinia Mauro e Federico Nicotera, i quali hanno scelto rispettivamente Alessio Cervino e Carola Carpanelli. I telespettatori chiedono a gran voce sul trono le non scelte: Alessio Campioli e Alice Barisciani. Per ora tutto tace.

Il trono di Nicole, invece, ha catturato l’attenzione di tantissimi italiani non solo per il suo percorso sentimentale, ma anche per i continui battibecchi con Roberta Di Padua. Quest’ultima è stata sicuramente la regina indiscussa dell’edizione precedente, soprattutto per via della rivalità con Ida Platano. All’inizio è uscita con Riccardo Guarnieri mentre l’altra stava approfondendo la conoscenza di Alessandro Vicinanza. Inevitabile è stata la discussione.

Poi dopo Roberta ha chiesto una possibilità ad Alessandro, ma le cose sono andate diversamente dal momento che oggi è felicemente fidanzato con l’eterna rivale. Nel caso di Nicole c’è stata tensione per via di un interesse palesato per il corteggiatore Andrea Foriglio. Il ragazzo ha sempre ringraziato senza lasciar intendere nulla.

A oggi ha voluto mettere in chiaro le cose perché qualcuno ha insinuato che si sia visto con la dama una volta spente le telecamere. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Roberta e Andrea si sono rivisti?

In una puntata sono stati menzionati gli avvocati quando Nicole ha fatto un’accusa velata a Roberta. In pratica la tronista aveva detto alla conduttrice di proporle solo persone impegnate sentimentalmente con altre. A quel punto la diretta interessata si è alzata dalla sedia per andarle contro, ma per fortuna non c’è stata una rissa.

Quando Nicole ha lasciato Carlo Alberto Mancini e ha espresso il desiderio di riprovarci con Andrea (subito ha detto di non essere la ruota di scorta di nessuno), Roberta ha realizzato un video per dimostrare a tutti che aveva ragione sul suo conto. Adesso è intervenuto Andrea per spiegare in che rapporti sta con la donna.

“Mi ha chiesto il numero”

“Mi ha chiesto il numero e mi ha fatto capire tante volte che era interessata, anche per questo Nicole e Roberta litigavano spesso. Non sono uscito con Roberta…non l’ho nemmeno sentita…Non mi andava, volevo far calmare le acque, troppe chiacchere e gossip non mi piacciono”.

I due non si sono visti, dunque non c’è stato stavolta lo stesso finale che si presentò tempo fa con il tronista Davide Donadei. Tutti ricorderanno che l’ex Chiara Rabbi non aveva una simpatia per lei proprio per l’interesse mai nascosto nei riguardi del ragazzo.