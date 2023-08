Sabrina Ferilli, casa con vista panoramica su tutta Roma: ecco com’è l’interno della sua dimora

Sabrina Ferilli, sapete dove risiede la splendida attrice e conduttrice? In un attico da mille e una notte. Ce l’ha mostrato sui Social.

È certamente lei, la divina Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate e stimate dagli italiani di ogni età ancora oggi. Regina sia del Grande che del Piccolo Schermo, si sta per riconfermare protagonista indiscussa della fiction italiana con un gran ritorno su Rai Uno accanto a uno strepitoso Alessio Boni, nella serie Gloria.

Sulle Reti Mediaset invece la rivedremo rivestire il suo oramai storico ruolo di giudice in Tu Si Que Vales. Qui ritroverà la sua grandissima amica Maria De Filippi, i veterani e super simpatici Gerry Scotti e Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, che ha preso il ruolo che fu di Teo Mammuccari.

Ovviamente Sabrina sarà di nuovo vittima degli scherzi del perfido nano rosso Giovannino. Sono già in corso le registrazioni e lei ci regala, per lo più in Stories caricare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, momenti di backstage. Lei è molto attiva sui Social e in passato ci ha mostrato qui la sua splendida dimora, che è un’autentica gioia per gli occhi. Sapete dove si trova?

Sabrina Ferilli e la sua casa con vista panoramica

Si trova nella sua Roma, che lei, anche quando è lontana, porta sempre nel cuore, Inoltre è tifosissima della Magica. In particolare, ritornando a bomba alla dimora della Ferilli, possiamo dire che si tratta di un attico spettacolare, sito a Zona Prati che è, ad onore del vero, uno dei quartieri più chic della Capitale.

Pensate che dal suo nido si riesce a vedere dall’alto i più bei monumenti e non solo della città, come la Cupola di S. Pietro. La casa è arredata secondo il suo gusto personale e la linea scelta è quella dell’eleganza, ma anche del gusto classico, soprattutto per quanto concerne la scelta mirata degli arredi.

L’attrice ci mostra gli interni della sua dimora

Grande spazio è dato legno, nonché a poltrone di velluto, ove l’attrice ama rilassarsi da sola per leggere un buon libro o in compagnia dei suoi adorati amici di pelo. La dimora è caratterizzata da moltissima luce naturale, che riesce a penetrare in maniera assai evidente, soprattutto in cucina, una delle stanza del cuore dell’artista romana, grazie a un’ampia finestra panoramica.

Sabrina è anche una grande amante del verde e della natura. Non per nulla, sul suo spettacolare balcone, dove ama trascorrere molto tempo, coltiva tantissimi fiori e piante, oltre che piccoli alberi da frutto. Ed è qui in questo meraviglioso attico, sito nella Capitale, che lei ricarica come si deve le pile, per affrontare al massimo tutti i suoi numerosi impegni lavorativi.