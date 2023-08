Andrea Zelletta, la foto della figlia fa piangere tutti: spuntano degli scatti inediti

Andrea Zelletta ha sciolto il cuore dei suoi fan, dopo essersi mostrato mentre coccola la sua prima figlia. Quella tenerezza che solo un padre può avere, non è passata inosservata. Momenti tenerissimi che ricorderà per sempre.

Quel tenero momento padre e figlia, ha fatto innamorare tutti i follower, in quanto l’ex tronista, Andrea Zelletta si è mostrato sui social mentre coccola la sua prima figlia, nata da pochi giorni. È stato un momento toccante e molto tenero che è piaciuto molto.

Le gioie di essere genitori sono uno di quei motivi che spingono una coppia a mettere su famiglia in modo serio. Quando la famiglia poi è nata grazie al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, i fan sono ancora più elettrizzati da vedere scene simili di cui vi sveleremo i dettagli a breve.

Andrea Zelletta: l’amore di un padre verso sua figlia

Per chi si fosse perso questa stupenda notizia, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono diventati genitori della piccola Ginevra da 5 giorni. Immediatamente le loro foto in ospedale durante il travaglio di lei e poi quelle di tutti e tre loro insieme, hanno reso felici i loro follower, i quali si sono complimentati con la coppia, per la bellissima bambina appena nata.

Nonostante i momenti di panico nell’accudire un neonato e quelle ore di sonno rubato, i due genitori sono felici della loro piccola di casa, la quale dispone già di un copioso book fotografico, degno di un’influencer professionista. Paragoni e Zelletta, si stanno piano piano abituando ai nuovi ritmi e ai cambiamenti che la loro famiglia si sta apprestando a conoscere.

Teneri scatti social

Andrea Zelletta è stato immortalato in uno scatto social, pubblicato da Natalia Paragoni, dove intento a coccolare la principessina di casa, fa commuovere la mamma, la quale è emozionata da così tanta tenerezza. Come ha dichiarato lei stessa, ha praticamente tutto quello di cui ha bisogno in un unico scatto, in quanto è fortunata ad avere l’amore del suo compagno e della sua bambina.

Questi dolci momenti resteranno nel cuore di Natalia e Andrea per sempre, i quali da adesso in poi, oltre ad avere la loro responsabilità verso i loro follower e le loro carriere lavorative, ce l’hanno anche con la piccola Ginevra, la quale richiede la loro totale attenzione. Per vedere altri scatti simili che inteneriscono il cuore vi basterà recarvi sui loro profili social.