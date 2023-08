Avete una minima idea dei guadagni di Alberto Angela? Cifre che farebbero impallidire anche i re

Sono cifre disumane quelle che guadagna Alberto Angela. Il super conduttore è peggio di Paperon de Paperoni, per quanto riguarda il suo conto in banca. Tenetevi forte, perché stiamo per rivelarvi i suoi compensi.

Ma voi lo sapete quanto guadagna il super conduttore, Alberto Angela? Vi diciamo solo che sono cifre esorbitanti e disumane, che farebbero invidia a chiunque nel suo campo. Ovviamente il suo lavoro è di qualità e quindi è normale che i compensi sono più elevati.

Diciamo che la passione per la divulgazione scientifica scorre intensamente nella famiglia Angela, prima suo padre e poi suo figlio, Alberto. Dopo la morte del grande Piero poi, adesso lo scettro della conoscenza è passato direttamente nelle sue mani.

Il compenso stratosferico di Alberto Angela

Dopo la chiusura di Superquark, avvenuta in concomitanza della morte di Piero Angela, suo figlio Alberto ha deciso che avrebbe proseguito con il lavoro del padre, ma con un nuovo programma, in quanto per rispetto verso di lui, non avrebbe mai potuto dirigere il suo show storico.

Così, Alberto Angela si è buttato in una nuova avventura, tramite il programma Noos e visti i picchi di ascolto, ha fatto bingo anche questa volta. Il 3 agosto verrà trasmessa l’ultima puntata di questa prima stagione, ma visto il successo ricevuto, la Rai non esclude di poterlo estendere ad oltranza, come con il programma di suo padre. Ma per sapere questo bisognerà attendere da settembre in poi.

Sono cifre altisonanti le sue

Ecco quanto guadagna Alberto Angela. Il super conduttore si porta a casa cifre disumane, grazie al suo impegno e alla sua professionalità, mentre conduce i suoi vari documentari. È stato stimato che Alberto si porti a casa per ogni sua conduzione Rai, un cachet che varia dai 400.000 ai 900.000 euro. Per non parlare dei suoi guadagni con libri, testi e così via. Insomma, è palese capire che il figlio di Piero non se la passi per niente male grazie a mamma Rai.

Ma la stima è reciproca, anche perché i punti di share che fa guadagnare all’emittente di stato, il noto divulgatore scientifico, non glieli fa ottenere nessuno. Per questo quando si vociferava che Alberto Angela potesse passare a Sky, hanno fatto di tutto per trattenerlo con loro, perfino aumentargli lo stipendio. Non sappiamo se oltre Noos e i suoi programmi soliti, Alberto abbia altro in programma in televisione. Lo scopriremo con il nuovo palinsesto Rai.