Aurora Ramazzotti, com’è cambiata la sua vita dopo Cesare: “Non farò più niente senza…”

Aurora Ramazzotti, sapete come è cambiata la sua vita dopo la venuta al mondo del piccolo Cesare? C’è qualcosa che deve per forza fare. La sua confessione.

Quando, ormai quasi un anno fa, l’accorto Alfonso Signorini dalle pagine di Chi aveva sussurrato che Aurora Ramazzotti, amatissima figlia di Michelle Hunziker e del mitico Eros fosse in dolce attesa, i suoi fan erano andati immediatamente in tilt. Poco dopo la ragazza ha deciso di venire alla scoperto ammettendo che non fosse una mera voce di corridoio ma la verità.

Dunque quando la scorsa estate lei e la sua tanto celebre mamma erano state beccate in farmacia in Sardegna per l’acquisto di un test di gravidanza era per lei e non per la showgirl svizzera che in quel periodo era legata sentimentalmente parlando al sensuale medico Giovanni Angiolini.

Una volta finite le vacanze e tornata alla base nella sua casa di Milano l’idillio era bello che finito. Ora l’artista è single e sta bene così. Si gode la sua prima estate da nonna ed è sempre più innamorata del suo nipotino. Tra l’altro il piccolino ha anche già affrontato il suo primo viaggio in areo come ci ha mostrato sui Social la sua giovane mamma.

Aurora Ramazzotti, come è cambiata la sua vita dopo la nascita di Cesare

Aurora è partita da poco per le vacanze in compagnia della sua adorata madre, del compagno Goffredo Cerza, nonché papà del dolcissimo Cesare, e delle sorellastre Sole e Celeste che, nonostante siano molto piccole, si stanno rivelando delle zie già dolcissime e presenti per il loro nipotino.

Un nipotino che è diventato una piccola star, dal momento che sia la sua mamma che la sua nonna sono molto famose e amate dal grande pubblico italiano. Loro sono decisamente molto premurose con lui che, essendo tanto piccino, necessita di tantissime cure. E ora Aury ha svelato di come sia cambiata la sua vita dopo l’arrivo di Cesare. La dichiarazione che non ti aspetti.

” Non farò più niente senza…”, la sua inaspettata confessione

La splendida influencer ha accettato di rispondere alle domande dei fan relative perlopiù al suo nuovo ruolo di mamma. Alla domanda ben precisa ” Essere mamma che cosa ti preclude”, lei ha donato una risposta dolcissima ed esemplare. Preparate i fazzoletti! ” Non farò più niente senza pensarlo ogni secondo di ogni momento che gli sono lontana. Anche se è solo per andare a fare due passi”.

Queste sono le parole della splendida figlia primogenita di Eros e di Michelle che, nonostante sia giovanissima, è una persona molto matura per la sua età proprio come il suo compagno con il quale l’amore va a gonfie vele. Lei tra l’altro lo ha definito sempre su Instagram uno splendido papà.