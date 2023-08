Antonella Clerici, in vacanza con la figlia Maelle: ormai è grande ed è diventata più bella della mamma

Antonella Clerici ha pubblicato una foto con la figlia Maelle, ormai diventata una splendida adolescente. Ecco l’incredibile somiglianza con la madre.

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia una delle conduttrici più amate degli ultimi anno del mondo dello spettacolo italiano. Sicuramente il merito è della sua indiscussa professionalità abbinata a un fascino estremamente naturale. Infatti è una delle poche donne del piccolo schermo a non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Essendo al timone della conduzione di noti programmi televisivi, entra in punta di piedi nelle case degli italiani coinvolgendo con la carismatica e affettuosa personalità. In questi giorni, però, ha staccato la spina concedendosi dei piacevoli momenti con la figlia Maelle.

E’ nata dalla relazione con Eddy Martens, conosciuto nel 2006 in un villaggio turistico nel Marocco. Dopo 10 anni si sono detti addio e lui è tornato in Belgio dove lavora con barbiere. La Clerici l’ha definito un buon padre, anche se non riesce a essere presente per via della distanza geografica.

Per adesso pare che non riesca a prendere un aereo per volare in Italia. In compenso Maelle si sta godendo questi giorni con la madre. Uno scatto ha incantato letteralmente tutti.

Maelle ormai una piccola donna

“A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare…Ha tante amiche e l’anno prossimo farà il classico al Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa”, ecco cosa ha detto la Clerici in un’intervista sulla figlia.

Quest’anno Maelle ha terminato gli studi alle scuole medie e a settembre inizierà il liceo. Il giorno dell’esame finale è stata accompagnata dalla Clerici che con grande orgoglio le ha fatto una foto per poi pubblicarla su Instagram. Di recente ne ha pubblicata un’altra, ma entrambe sono in piena fase relax. Sono due gocce d’acqua.

“Io e la mia Maelle”

Cristina Moccino, l’assistente personale della conduttrice, ha scattato la foto che ha subito ottenuto tantissimi like e commenti positivi. Tra questi non sono passati inosservati quelli di Francesca Fagnani, Elisabetta Canalis e Mara Venier che hanno elogiato la bellezza di Maelle.

Dal padre ha ereditato i colori scuri mentre dalla madre la folta chioma, le labbra carnose e i lineamenti del viso. Qualcuno sostiene che potrebbe seguire le orme della Clerici un giorno. Per ora non si sa nulla sulle sue intenzioni future, anche perché a breve tornerà tra i banchi di scuola e avrà modo di valutare nel corso dei prossimi cinque anni scolastici.