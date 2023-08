Cristina e Benedetta Parodi, loro sono famose ma la cugina di più: la conoscete tutti

Già Cristina e Benedetta Parodi sono molto famose, ma la loro cugina lo è ancora di più. Il bello è che la conoscete tutti, ma in pochi sanno che le tre donne sono parenti, probabilmente non ne parlano molto per non influenzarsi a vicenda, per via della loro fama.

Le sorelle Parodi sono molto conosciute in televisione, ma se Cristina e Benedetta, lo sapete tutti che sono parenti, chissà se conoscete l’identità della loro cugina? Eppure la conoscete tutti, è ancora più famosa di loro. Quando vi diremo il nome rimarrete senza parole, in quanto in pochi sanno di questa familiarità.

Molte volte nel mondo dello spettacolo, i parenti tra di loro cercano di starsi lontano generalmente. Molti lo fanno per paura di essere considerati “raccomandati”, altri per non essere sempre paragonato al parente famoso e altri ancora per rivalità, in quanto ognuno vuole cercare di emergere con le proprie azioni. Sarà per questo che Cristina e Benedetta Parodi non parlano spesso della loro cugina famosa?

Chi è la cugina delle sorelle Parodi?

I fratelli Parodi per chi non li conoscesse, sono tutti molto conosciuti nel mondo dello spettacolo, anche se con ruoli differenti. Cristina è stata il volto di punta del Tg5, Verissimo e Domenica In. È sposata con il sindaco di Bergamo e ha tre figli. Benedetta, chi non la conosce? Con le sue ricettine succose e prelibate, fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni, in diretta dalla sua cucina, anche lei ha tre figli come la sorella. Infine, Roberto è un famoso giornalista.

I follower seguono meticolosamente le vite dei fratelli Parodi, per questo non stupisce che sono andati tutti in delirio, dopo aver visto gli scatti meravigliosi pubblicati da Cristina, attualmente in vacanza con il marito in Danimarca, alla scoperta di Yayoi Kusama. Tra l’altro loro due hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima le straordinarie opere dell’artista, che sarà ospite in Italia per la prima volta, a novembre 2023.

Parenti solo di sangue

Come dicevamo, Cristina e Benedetta Parodi sono famosissime nel mondo dello spettacolo, ma la loro cugina lo è ancora di più. Stiamo parlando di Alba Parietti, la quale ha dichiarato pochissime volte, la parentela con le sorelle Parodi. La loro familiarità sarebbe da adibire al nonno della Parietti, il quale risiedeva nelle Langhe, luogo di nascita della famiglia Parodi. Non si sa altro su “questa cuginanza”, in quanto nessuno ne parla in realtà.

Da quello che si è potuto capire, sono parenti per una questione “di sangue”, ma in realtà le tre donne pare non si frequentino per niente. C’è un rapporto di educazione, questo sì, ma nulla di più. Per questo non abbiamo mai visto foto di famiglia o pranzi di natale in cui venivano avvistate tutte insieme. Chissà come mai tra di loro i rapporti sono così glaciali?