Alessio Cavaliere, da timido ballerino di Amici a bomba mozzafiato: i capelli hanno cambiato tutto

I telespettatori ricorderanno sicuramente il ballerino Alessio Cavaliere di Amici 22. Sui social si è mostrato in una versione del tutto inedita! Ecco l’ultimo scatto che conferma quanto detto.

Amici è il talent show di Maria De Filippi che permette ai giovani di sfondare nel mondo dello spettacolo. Qualcuno riesce nel proprio intento, anche se non ottiene la vittoria. E’ il caso di Angelina Mango classificata seconda dopo Mattia Zenzola, ma nonostante ciò ha avuto la possibilità di firmare dei contratti con case discografiche di spicco.

Adesso avranno inizio i provini per la prossima edizione e tanti ragazzi tenteranno di aggiudicarsi un banco della scuola. Si dice che avremo nel ruolo di maestre di canto Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, Elena D’Amario accanto a Veronica Peparini per quanto riguarda la cattedra del ballo. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero.

Tutto dipenderebbe dal fatto che Arisa e Raimondo Todaro potrebbero non essere più presenti per motivi diversi. La prima forse sarà giudice di The Voice, l’altro andrebbe via per una discussione avuta con la conduttrice. Sicuramente hanno lasciato un bel ricordo ai telespettatori, come del resto gli allievi. Uno di questi è senza dubbio Alessio Cavaliere.

Arrivato alla fase del Serale, è stato eliminato nella quarta puntata. Di recente ha condiviso un video e uno scatto sui suoi profili social che hanno mandato tutte le ammiratrici in tilt. Andiamo a scoprire il motivo.

Alessio di Amici, una versione inedita spunta sul web

Alessio è nato a Napoli e ha 19 anni. In realtà si sa poco sulla sua vita privata, ma è ben risaputo che già nel 2021 ha tentato con una sfida di entrare nella scuola. In quell’occasione non ci riuscì e così ha ritentato di nuovo quest’anno. Per volere di Raimondo Todaro ha ottenuto il banco sottraendolo all’allievo Samuel Antinelli.

Nel Serale è stato parte integrante della squadra di Raimondo e Arisa con Wax, Angelina e Mattia. Sono passati mesi da allora e adesso Alessio stupisce sia per il talento che per il fascino. Stavolta ha davvero superato le aspettative della massa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Cavaliere (@alessiocavalieree)

“Il verdetto finale della nonna”

Su Tik Tok Alessio ha pubblicato un video in cui chiede alla nonna se può cambiare look. La risposta è stata negativa, ma lui ha fatto di testa sua e di conseguenza si è recato dal barbiere per schiarire il colore dei capelli. Alla fine il risultato è stato gradito dalla diretta interessata.

Poi su Instagram la foto condivisa di recente ha lasciato di stucco le fan. Indossa giacca e camicia accennando lo sguardo tipico di un gentleman. Non avrà vinto Amici 22, ma sicuramente la sua popolarità è arrivata alle stelle. Ciò gli permetterà soprattutto di portare avanti la sua passione.