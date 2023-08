Rai, chiuso il programma tanto amato: per la conduttrice non c’è più scampo | Esce fuori il motivo

Rai, non c’è più niente da fare per un noto programma, così come per la sua conduttrice. Ora spunta fuori tutta quanta la verità.

Certamente la stagione televisiva 2023/2024, che è praticamente quasi alle porte, sarà ricordata come una delle più scoppiettati di sempre. Tantissimi sono stati i cambi a livello di conduzione, così come delle trasmissioni all’interno sia dei palinsesti sia Rai che Mediaset. All’interno dell’Azienda di Viale Mazzini si è molto chiacchierato per l’addio di Fabio Fazio, ma anche altre sono state le cose che hanno fatto discutere.

Grande colpo quello di Pier Silvio Berlusconi di essersi accaparrato Bianca Berlinguer. Tornando in Rai però c’è anche stata una lieta novella, che ha fatto la gioia dei telespettatori. Si parla della promozione di un famosissimo giornalista, che per anni ha svolto il ruolo di anchorman del TG1.

Stiamo parlando di Alberto Matano che con il suo La Vita In Diretta ci farà compagnia anche al sabato, dovendosi scontrare però a livello di share con Verissimo e la sua splendida conduttrice, ovvero Silvia Toffanin. Confermatisismo poi è Stefano De Martino come uno degli showman più forti del momento.

Rai, programma definitivamente chiuso e conduttrice fuori

La domenica poi ritroveremo Mara Venier al timone di Domenica In, mentre subito dopo la bellissima Francesca Fialdini con il suo Da Noi… A Ruota Libera. Tuttavia c’è anche da aggiungere che anche la scelta di non far più condurre a Flavio Insinna L’Eredità, ha spaccato i cuori dei suoi estimatori. Al suo posto vedremo Pino Insegno, che sarà poi impegnatissimo per la stagione in arrivo.

Ad ogni modo c’è anche un altro attesissimo arrivo su Rai Uno che ha mandato in visibilio molti telespettatori. Ed è in ragione di ciò che un altro programma e la sua divina conduttrice, con alle spalle un curriculum di massimo rispetto e tanta gavetta ha dovuto definitivamente chiudere i battenti. È stata spostata su un’altra Rete. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il reale motivo dell’uscita di scena di Serena

Ovviamente della bellissima Serena Bortone che ha concluso, dopo tre anni, la sua esperienza a Oggi È Un Altro Giorno. Il programma ha proprio chiuso i battenti, per lasciare il posto a La Volta Buona, che sancirà il ritorno in grande stile di Caterina Balivo. La Bortone approderà su Rai Tre con un programma che si chiamerà con molta probabilità Le Parole. Ora si scopre il motivo di tale scelta.

A parlarne è stato Angelo Mellone in conferenza stampa, che è il nuovo responsabile dei programmi della fascia daytime. “La scelta è stata di tipo editoriale, affidando il programma a un professionista come la Balivo. Lo stiamo costruendo, vogliamo un programma più competitivo su quella fascia e che abbia un maggior aggancio con ciò che accade dopo, cioè l’universo della fiction Rai.”