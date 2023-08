Francesco Facchinetti, brutto incidente in vacanza: “bucato il ginocchio” | Le foto agghiaccianti

Paura per Francesco Facchinetti, quel brutto incidente in vacanza l’ha destabilizzato. Bucato il ginocchio e sono rimasti tutti scioccati da quelle foto, veramente sono delle immagini forti, fanno impressione.

Francesco Facchinetti sotto shock! Quel brutto incidente in vacanza gli ha rovinato il momento, il ginocchio si è bucato e dopo aver visto quelle foto sono rimasti tutti senza parole. Ecco come un periodo di relax, possa essere sconvolto da momenti così drammatici.

Il figlio del vocalist dei Pooh, ha fatto scoppiare nuovamente la bufera attorno al suo nome, per via di quelle foto esclusive che ha rilasciato sui suoi social, in cui viene mostrata la sua destinazione turistica. Prima dell’incidente che l’ha reso protagonista, il conduttore se la stava passando molto bene. A breve vi sveleremo maggiori dettagli.

Il brutto incidente avvenuto durante le vacanze di Francesco Facchinetti

Prima di parlarvi di tutta questa storia dell’incidente al ginocchio, di Francesco Facchinetti dobbiamo svelarvi la location che ha scelto per passare le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Come potrete notare i discorsi tra un paragrafo e l’altro sono ampliamente collegati. Come vi dicevamo, Facchinetti junior ha fatto insorgere il web, per la meta turistica scelta. In realtà non ha fatto nulla di che, semplicemente ha generato invidia in persone, che purtroppo un posto del genere, probabilmente, non potranno mai permetterselo.

Francesco ha scelto di passare qualche giorno di relax a Mustique Island, nei Caraibi. La location è una tra le mete preferite dei principi William e Kate, in quanto l’isola è una “no fly zone“, in questa maniera, i vipponi possono trascorrere le loro vacanze nella privacy più assoluta, lontani da occhi indiscreti. Volete sapere quanto ha speso l’ex dj Francesco? Dunque per quanto riguarda il volo, il biglietto si aggira attorno ai 3500 euro andata e ritorno a persona, mentre il costo degli alberghi di zona prevedono numerosi pacchetti. Quello base, che comprendono tre pernottamenti, è di circa 5000 euro a persona. Chi volesse il trattamento super lussuoso, dovrà aggiungere altri 2000 euro a testa.

Una corsa finita male?

Francesco Facchinetti ha fatto spaventare tutti i suoi follower, con quella foto che documenta il brutto incidente subito al ginocchio, da suo figlio Leone. Come si può vedere, il piccolo Leo, probabilmente durante una corsetta, mentre si godeva la tranquillità dell’isola, è scivolato e si è “bucato il ginocchio”, come ha sostenuto un follower. Fortunatamente da quello che sembra, dopo un forte spavento, sembrerebbe tutto risolto.

Sicuramente, saranno bastati del disinfettante e un cerotto, per far tornare Leo a scorrazzare più veloce di prima.