Maria De Filippi ha messo a segno un altro goal: così si prende definitivamente il trono di Canale 5

Maria De Filippi mette a segno un altro gol per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, per questo le viene assegnato il trono su Canale 5. Beh che dire, mica la chiamano, Queen Mary, per niente, no?

La grinta e la determinazione di Maria De Filippi, l’hanno fatta diventare la regina indiscussa della televisione che tanto amiamo. Per questo non ci stupisce che, Queen Mary, abbia segnato un altro gol sul palinsesto, prendendosi così, di diritto, il trono di Canale 5.

La De Filippi, come sappiamo compare spesso sul palinsesto Mediaset, grazie a programmi quali Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e così via, diventando ormai quasi una di famiglia per il suo grande pubblico che la segue da casa. Quale sarà quindi il nuovo traguardo di Maria?

Un altro successo per Maria De Filippi su Canale 5

A proposito di Amici, pare proprio che anche la De Filippi abbia deciso di seguire le orme di Pier Silvio Berlusconi e fare un po’ di restyling al suo programma. Sembrerebbe infatti che dalla prossima stagione, come prof. non ci sarà più Raimondo Todaro, per colpa di quei pesanti litigi portati avanti con i suoi colleghi.

Un possibile sostituto del maestro di ballo potrebbe essere Giuseppe Gioffrè, il quale però potrebbe lasciare un vuoto tra i suoi colleghi giudici, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Dovremo sicuramente aspettare settembre per avere qualche news più ufficiale sui nuovi professori di Amici di Maria De Filippi.

Maria ha fatto Bingo!

Come sempre, i programmi di Maria De Filippi, hanno quel qualcosa che attira tutti gli spettatori, per questo i follower si complimentano per lei, per aver messo a segno un altro gol. È ufficiale, il trono di Canale 5 è di Queen Mary, in quanto il suo nome compare un po’ in tutte le fasce orarie e giorni della settimana. L’indiscrezione trapelata, riguarda la versione invernale di Temptation Island.

La versione classica è appena terminata, portando in casa Mediaset, uno share del 26,45%, motivo per cui Pier Silvio Berlusconi ha richiesto a gran voce anche Temptation Winter. A rilasciare qualche dichiarazione in merito, ci ha pensato il braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia, la quale ha dichiarato al settimanale Chi: “Ah, la winter edition, già…Non se ne è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio. Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo…La verità è la cosa più interessante che ci sia. Questa è la prima delle due grandi lezioni di Maria De Filippi. La seconda è che non si parte dalle proprie idee e dalle proprie aspettative, conta ascoltare, l’ascolto è fondamentale, ascoltare e lasciare parlare il reale…”.

Per quanto riguarda il nome del conduttore, la Mennoia ha così dichiarato: “Bisciglia a me piace, è empatico. Vedremo”.