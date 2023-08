Francesca Sorrentino, dopo Temptation Island rivede Manuel: “Abbiamo parlato e…” | Finale deludente

Dopo Temptation Island Francesca a Manuel si sono rivisti per confrontarsi lontano dalle telecamere. Ecco qual è stato l’esito del loro incontro.

Francesca e Manuel si sono messi in gioco per fare chiarezza con i propri sentimenti. Lei ha ammesso di pendere dalle sue labbra, dato che è stata lasciata più volte e ha sempre ceduto al ritorno del ragazzo. Purtroppo quest’ultimo in un video ha anche confessato di essersi visto con altre nel periodo di separazione.

Ennesimo rospo da ingoiare per la giovane che nel villaggio ha avuto modo di riflettere sulla relazione che le ha causato solo dolore. Manuel non si è avvicinato in particolar modo a nessuna delle tentatrici, ma le sue parole hanno molto ferito la dolce metà.

Di conseguenza lei ha chiesto il falò concluso come i telespettatori hanno immaginato, ovvero separatamente. Francesca ha ribadito di voler essere felice anche a costo di stare sola. Manuel ha accettato senza battere ciglio, confermando così i dubbi di lei.

Dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni, Francesca ha condiviso un post su Instagram per fare dei ringraziamenti e ha menzionato anche il suo ormai ex fidanzato. Inoltre ha anche rivelato di aver avuto un altro incontro con lui. La decisione è stata inevitabile.

Francesca rivede Manuel dopo Temptation Island

“E’ giunto alla fine un viaggio, per me. significativo. Sono entrata impaurita e sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata come mai avrei immaginato…ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare…voglio anche ringraziare il mio compagno di viaggio perché nel bene e nel male è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese”.

Poi ha proseguito dicendo che adesso vuole solo essere serena e per farlo deve lavorare su se stessa circondandosi degli affetti più cari. Non ha nascosto che dopo il reality si sono rivisti per parlare aprendo totalmente il proprio cuore.

“Mi auguro di stare bene”

“Mi aveva chiesto di vederci per un confronto, ci siamo visti, abbiamo parlato, lui mi ha raccontato delle cose, è stato sincero sulle cose. In questo momento sto bene, sono determinata, sono forte della mia decisione. Non ci crederei se dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, vedere che lui avesse questo grande cambiamento, che non c’è stato…Mi auguro di stare bene sola”.

Nulla da fare per i due ex fidanzati. Francesca non vuole tornare indietro e Manuel non può fare altro che rispettare la sua scelta. In un’intervista si è dichiarato dispiaciuto, ma stavolta resterà in un angolo per rispetto di lei. Sarà chiusa la faccenda o no? Per scoprirlo non ci resta che attendere.