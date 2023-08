La regina Camilla, innamorata pazza di un italiano: uscita finalmente allo scoperto

La regina Camilla è assolutamente pazza di un italiano. Ormai non si nasconde più. E Carlo? Lo ha già dimenticato?

La mitica Royal Family fa ancora una volta parlare di se. Del resto, a quanto pare, lontana dal chiacchiericcio proprio non ci sa stare. Tuttavia a sto giro ad essere mirino non sono Meghan o il suo affascinante marito Harry che in ogni caso sono sempre super chiacchierati. Difatti è l’elegantissima Camila a esserlo.

Difatti nelle ultime ore non si parla d’altro che di un fatto privato che la riguarderebbe molto da vicino. Un fatto che ha lasciato sconvolti i più. Pare infatti che lei sia andata fuori di testa per un italiano. Ok, si sa che gli italiani sono bellissimi, sensuali, focosi e passionati e pure Madonna lo dice, ma lei non è sposatissima con il suo Carlo? Che scherzi sono questi?

Tanto più che ha lottato per tantissimo tempo, svolgendo pure il ruolo di amante, con le unghie e con i denti per il loro amore. Ha saputo aspettare e alla fine è riuscita a sposarlo e vivere degnamente e alla luce del sole il loro sentimento. Ora è diventata pure regina a tutti gli effetti mentre lui re e si innamora di un altro?

Camilla pazza di un italiano

Certo, tutto ciò sembra per alcuni versi assurdo e per altri impossibile. Eppure non c’è alcun dubbio in merito e le foto parlano molto chiaro. Ergo, non si può assolutamente negare e bisogna farsene una ragione. Il cuore di Camilla ora batte fortissimo per l’italiano. E del resto, al di là di tutto, è davvero difficile darle torto.

Difatti costui è elegante, raffinato e di classe. Quindi decisamente simile e adatto a lei. Non per nulla, soprattutto nell’ultimo periodo, quando lei ha iniziato a farsi amare sempre più dai sudditi inglesi, è state eletta un’icona di stile da moltissime donne su coetanee. Esattamente come è successo con la divina Kate. Sapete come si chiama l’italiano che ha fatto perdere la testa alla moglie di Re Carlo?

Lo stile made in Italy l’ha conquistata

No, non è in realtà un uomo ma un marchio italiano che è un’eccellenza nel mondo. Stiamo parlando di Bottega Veneta. A quanto pare Camilla non può più fare a meno di una borsa molto chic che ha già indossato nel corso di varie occasioni, dimostrando dunque di amarla molto.

Il colore chiaro, lo stile impeccabile e la morbidezza della pelle saranno certamente le caratteristiche che l’avranno affascinata fin da subito. Stiamo tra l’altro parlando di un accessorio che costa 2mila euro e che fa parte della collezione di borse che possiede Camilla. Fra di esse trovano spazio alcune di Fendi e di Chanel.