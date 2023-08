Michele Esposito, il professionista di Amici è fidanzato? Tutto quello che sappiamo sulla sua vita sentimentale

Tutti i fan di Amici si stanno chiedendo se il ballerino professionista Michele Esposito sia fidanzato. Secondo voci di corridoio nel suo cuore ci sarebbe proprio lei.

A breve avranno inizio i provini per la prossima edizione di Amici e sicuramente tanti saranno i giovani talenti disposti a mettersi in gioco per ottenere un banco. Alcuni di essi riescono a farcela portando a casa la vittoria o qualche contratto di qualche casa discografica o compagnia di danza. Basta pensare ad Angelina Mango e Isobel Kinnear. Non hanno vinto la coppa e i 150 mila euro, ma in compenso si sono aggiudicate delle borse di studio e un giudizio più che ottimo dai critici collegati con lo studio nella finale.

A settembre nel talent show non mancheranno delle novità. Secondo fonti attendibili non rivedremo Arisa e Raimondo Todaro. La prima tornerà nella Rai per indossare probabilmente le vesti di giudice a The Voice mentre dell’altro si dice che abbia avuto una discussione con Maria De Filippi.

Inoltre Amedeo Venza qualche settimana fa ha condiviso una Instagram story in cui ha riferito che torneranno ad Amici Alessandra Amoroso ed Emma Marrone come maestre di canto mentre Veronica Peparini ed Elena D’Amario diventeranno le maestre di danza. Tuttavia per ora non si hanno certezze.

Nel corpo di ballo dei professionisti ci sono tanti ex ballerini che in passato si sono messi alla prova davanti ai maestri e al vasto pubblico. Uno di questi è Michele Esposito. In queste ore è al centro dell’attenzione per via di una presunta love story con un’ex compagna di avventura.

Michele Esposito è fidanzato?

Nel programma online di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, Michele l’anno scorso aveva riferito che sarebbe stato un ballerino professionista del talent show. Alessandra Celentano ha sempre creduto nelle sue capacità, quindi ha lavorato volentieri con lui. Michele ha vinto nella categoria del ballo e una parte dei soldi l’ha voluta dare ai genitori. L’altra, invece, l’ha messa da parte per progetti futuri.

Adesso è al centro dell’attenzione per via di questioni sentimentali. Si dice che la presunta fidanzata sia un volto noto della scuola di canale 5. Non crederete mai ai vostri occhi!

“Abbiamo connesso molto bene”

In passato Michele è stato legato a Lania Atkins, anche lei ballerina. Nella scuola si è avvicinato a Carola Puddu, invaghita di Luigi De Strangis e non corrisposta. Anche se sono stati poco tempo insieme perché lui è entrato in un secondo momento, c’è stata subito una grande sintonia.

Dopo Amici ha confessato di voler mantenere i rapporti con Carola. Sarà sbocciato l’amore? Per il momento è tutto avvolto nel manto del mistero, ma i presupposti sembravano esserci tutti.