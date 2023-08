Flavio Briatore, altro che donne! Ecco chi sta trascorrendo le vacanze

Flavio Briatore, l’affermato manager e imprenditore, ha iniziato a godersi le sue meritate vacanze. Sapete con chi? Nessuna bella donna!

Flavio Briatore è un uomo di grande successo. Fin da giovane, come ha sovente raccontato lui nel corso di interviste a cuore aperto, si è rimboccato le maniche e sudato più di dieci camicie, svolgendo tantissimi lavori, anche umili. Ancora oggi lavora sodo e non vuole che il figlio, l’adolescente Nathan Falco, un domani trovi “la pappa pronta”.

Insomma, l’imprenditore e manager è sì un genitore accorto e tenero per il ragazzino ma ci tiene anche a educarlo al sacrificio e al rispetto dei soldi e del lavoro. Valori che ampiamente condivide con Elisabetta Gregoraci, la sua ex bellissima moglie, con il quale ha messo al mondo Nathan. Il ragazzino vive ancora con la sua splendida mamma ma frequenta con una certa assiduità pure il suo papà.

Un papà a quanto pare ancora single. Lui lo confessa senza problemi e in effetti da tempo non lo si vede più fare coppia fissa con alcuna. Elisabetta invece si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale con il giovane Giulio Fratini. La loro storia è diventata sempre più importante e i due non si nascondono più.

Flavio Briatore, con chi sta trascorrendo le sue vacanze

Ora in particolare stanno trascorrendo una splendida estate d’amore e i paparazzi stanno facendo a gare per ottenere qualche scatto rubato. Flavio, dal canto suo, ha deciso di dedicarsi al relax estivo quasi in solitaria. Belle passeggiate, sole e tuffi in mare e gite in barca. Nonostante ciò ha scelto come meta le Isole Baleari e in particolare Ibiza.

A darci q1alche info in più su come stia trascorrendo le sue vacanze estive è proprio lui stesso che ha voluto lasciarci qualche bello indizio sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Dulcis in fundo ci ha anche rivelato chi è l’altra persona con la quale sta condividendo i suoi giorni di relax. E non si tratta di una bellissima donna. In ogni caso dobbiamo parlare di grande amore.

Insieme al suo grande amore, il figlio Nathan Falco

E del resto se parliamo di un figlio non possiamo definirlo in maniera differente per un genitore. E se mamma Ely è felicemente fidanzata e ha comunque detto senza tanti giri di parole sui Social che è lui, il suo Nathan Falco, l’uomo più importante della sua vita, Flavio dal canto suo mette sempre al primo posto il figlio con il quale va molto d’accordo.

Ciò è fonte di grandissima gioia per la showgirl calabrese che è sempre più acclamata e richiesta come conduttrice televisiva in Rai, oltre che come testimonial per svariati marchi e numerose realtà. E nel frattempo non si dimentica di incantare sui Social i fan con tante foto della sua splendida estate.