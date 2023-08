Attilio Romita, tutti i dettagli sulle sue nozze: gli invitati del Gf sono solo questi

Attilio Romita è convolato a nozze e alla cerimonia sono stati invitati solo alcuni suoi ex compagni di avventura. Ecco tutti i dettagli del lieto giorno.

Attilio Romita di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in merito alle scelte fatte dagli alti vertici della Mediaset sul Grande Fratello Vip. “Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset”, ecco cosa ha detto aggiungendo di essere stato deluso. Questo gli impedirebbe prendere parte al reality nuovamente magari in qualità di opinionista.

Poi ha aggiunto: “Non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa”. In effetti secondo il pubblico italiano Romita ha sempre espresso il suo parere con diplomazia e moderazione. E’ finito al centro delle polemiche per alcune affermazioni fatte su Sarah Altobello e sulle dinamiche di un gruppo capeggiato da Edoardo Tavassi.

Con Sarah ha trascorso la quotidianità, ma in confessionale ha ammesso che mai la porterebbe a una cena perché si vergogna di lei. Nel secondo caso, invece, ha parlato di associazioni mafiose per via di scelte strategiche inerenti alle nomination. A prescindere da ciò è riuscito a restare in gioco per tante settimane professando una cultura degna di rispetto.

Di recente è emerso che convolerà a nozze con la fidanzata Mimma Fusco. Nessuno avrebbe mai immaginato un simile finale dopo tutti i problemi che sono sorti nel periodo della permanenza di lui nella casa. Alla cerimonia saranno invitati solo alcuni ex concorrenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Attilio Romita e i preparativi del matrimonio

“Non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto. Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze…Una data che possa permettere ad Alfonso Signorini di partecipare”.

In poche parole il conduttore sarà il testimone della futura sposa. Non si sa ancora dove e quando, ma una cosa è certa: non mancheranno degli ex compagni d’avventura.

Una rivelazione inaspettata

Antonino Spinalbese ha avuto il compito di organizzare l’addio al celibato e Alfonso Signorini sarà il testimone delle nozze di lei. Romita, invece, vorrà accanto quel giorno in questo ruolo Daniele Dal Moro.

“Sicuramente lo sarà. E spero che lui venga con Oriana. Le loro litigate per noi giornalisti non sono più una notizia: fa parte del menù del loro rapporto. Ma al momento mi sembra che non abbiamo alcuna intenzione di lasciarsi”.