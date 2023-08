Cristina Plevani come una furia: “Hanno bisogno d’affetto e perdono il pis…lo” | Denuncia dopo Temptation Island

Cristina Plevani è furiosa dopo aver visto le coppie di Temptation Island, secondo lei, prima hanno bisogno di affetto e poi cercano altro. Denuncia dall’ex gieffina, la quale non usa mezzi termini, va dritta al nocciolo della questione.

Non è mai stata così furiosa, neanche quando si sfogava nel confessionale del Grande Fratello, l’ex gieffina Cristina Plevani, la quale spara sulle coppie di Temptation Island. Secondo lei non cercherebbero affetto, ma altro di più hot. La sua denuncia sta facendo il giro del web, diventando virale.

Per chi se la ricorda durante la prima edizione del Grande Fratello, la Plevani già all’epoca non la mandava di certo a dire, poi ovviamente con gli anni si è irrobustita il carattere e adesso è diventata una furia esplosiva. Ecco perché si è tanto arrabbiata Cristina.

La furia di Cristina Plevani su Temptation Island

Per chi ha seguito il programma di Mediaset, Temptation Island, sa perfettamente che qualche giorno fa è stata trasmessa l’ultima puntata, la quale un po’ ha scioccato tutti. Nel senso che la questione delle coppie che avrebbero proseguito più o meno l’avevamo capita tutti, con Isabella e Manu più innamorati di prima, Giuseppe e Gabriela che vogliono mettere su famiglia insieme e Davide e Alessia in pausa di riflessione.

Lo shock più grande l’hanno dato le coppie scoppiate, precisamente Francesca e Manuel, Mirko e Perla, Alessia e Federico e Daniele e Vittoria. Il caso più eclatante poi l’abbiamo visto con Mirko che ha scelto la single Greta e che dopo solo un mese di relazione si sono già fatti il loro tatuaggio di coppia.

La risposta di Alessandro Rosica

Cristina Plevani va su tutte le furie con le coppie di Temptation Island e con uno sfogo social, dichiara che le coppie prima cercano affetto e poi mirano ad altro, che non stiamo a ripetere, visto che potete tranquillamente leggerlo nell’immagine in alto che vi abbiamo riportato.

La sua denuncia dopo aver visto l’ultima puntata di Temptation Island è stata visionata dall’investigatore social, Alessandro Rosica, il quale con molta ironia le ha risposto che finché erano in gara le coppie non hanno consumato, fuori a detta sua, si. Ovviamente quello che succede all’interno delle loro abitazioni, resta affare loro, basta che non debbano assistere i telespettatori, poi siamo a posto. Voi cosa ne pensate di tutto ciò?