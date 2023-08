Cecilia Capriotti, avete mai visto la sorella? Forse è anche più bella di lei

Avete mai visto la sorella di Cecilia Capriotti? C’è chi sostiene che forse è ancora più bella di lei. Ovviamente questo è un parere personale rilasciato dai follower, in quanto per qualcuno è meglio una sorella, per altri, l’altra e per molti, entrambe.

Cecilia Capriotti ha una sorella, lo sapevate? Per molti, la donna sarebbe ancora più bella dell’ex gieffina, voi cosa ne pensate? In quanto ovviamente si può stilare una classifica, per gioco ovviamente, soltanto leggendo un po’ di pareri. Anche se diversi follower hanno deciso di prendere le parti di una o dell’altra sorella, per altri la bellezza è genetica nella loro famiglia e quindi le amano entrambe.

Di Cecilia Capriotti sappiamo diversi aneddoti, è passata dai momenti d’oro alla televisione, fino allo scandalo Vallettopoli, per poi arrivare a quella tentata truffa contro di lei, con lo scopo di estorcerle denaro, con la promessa di farla lavorare. Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata, chissà se sua sorella ha seguito le sue orme?

La sorella di Cecilia Capriotti è simile a lei?

In quanti si ricordano a quanti reality ha partecipato Cecilia Capriotti? La compagna di Gianluca Mobilia, nonché la mamma di Maria Isabelle Mobilia, ha spaziato non solo tra il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi, ma ha presenziato a tutti i programmi più gettonati, come per esempio Ballando con le stelle, Pomeriggio 5 e per ultimo, Back to School. Diciamo che ogni sua apparizione è stato caratterizzato da qualche momento indimenticabile.

Attualmente, da quello che possiamo vedere sui social, pare essere impegnata a godersi le vacanze estive con la sua famiglia. Chissà quali programmi lavorativi le riserverà il futuro?

La bellezza delle sorelle Capriotti

Avete mai visto la sorella di Cecilia Capriotti? Per alcuni è ancora più bella della sorella, anche se le due si assomigliano molto. Anche se hanno scelto un percorso diverso, le due sembrano essere molto affiatate da quello che possiamo vedere sui loro profili social. Manola Capriotti ha compiuto gli anni e sua sorella Cecilia, le ha dedicato un dolce post social, nel quale oltre a farle gli auguri, le ricorda quanto le vuole bene.

Se Cecilia è un’attrice ed un personaggio televisivo, sua sorella Manola è una scrittrice, autrice del libro, Non vali niente. Entrambe le sorelle Capriotti sono molto attive sui loro profili social, portando avanti la loro carriera di influencer. Benissimo, siamo curiosi, adesso che le avete viste al confronto, quale sorella vi piace di più?