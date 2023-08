Brusco risveglio per Barbara D’Urso: umiliata ancora da due colleghi | “Ma quant’è bello che Pier Silvio le ha detto di no?”

Non c’è pace per Barbara D’Urso. La conduttrice campana presa in giro e umiliata dai due colleghi. Per loro è bello che ” Pier Silvio le abbia detto no!”

Si sta godendo in questo momento la sua calda estate la splendida Barbara D’Urso. Dopo alcuni momenti di sconforto, quando tramite un comunicato stampa delle Reti Mediaset, a pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti, si evinceva che lei fosse fuori da Pomeriggio Cinque a partire da settembre, si è presa qualche giorno per metabolizzare il fatto.

Non si è fatta viva sui Social e poi ha rilasciato una lunga e accorata intervista a La Repubblica dove si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa. Inoltre ha ricominciato a pubblicare foto e video delle sue vacanze che sta vivendo in compagnia dei suoi amici più cari, soprattutto al mare che lei tanto ama. Ultimamente l’abbiamo vista in Basilicata, in particolare a Maratea per Marateale dove è stata premiata.

Ed è in questa occasione che al Tg regionale ha annunciato, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, grandi novità in arrivo, anche televisive. Lei ha in essere ancora un contratto con l’Azienda del Biscione che scadrà a fine dicembre 2023. Dunque in molti si chiedono se si riferisce a progetti targati Mediaset oppure no.

Barbara D’Urso, “umiliata” da due colleghi

Al momento sia la Rai che La7 hanno fatto sapere di non aver preso contatti lavorativi con lei ma restano sempre le incognite Discovery e Sky. Quel che è certo è che Barbara è una donna dalle mille risorse oltre che un’immensa professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto.

Inoltre è davvero molto amata dal grande pubblico che la segue con vivo interesse e tanto affetto sui Social. Sta di fatto che, a parte gli haters. che sono sempre pronti a offendere, ci sono anche alcuni colleghi che hanno voluto “umiliarla” con frecciatine e battutine volte a mettere, come si suol dire, “il dito nella piaga”. E per lei ciò avrà sicuramente costituito un amaro e brutto risveglio.

Pio e Amedeo, frecciatine continue alla conduttrice

Stiamo parlando del duo comico Pio e Amadeo che la scorsa stagione hanno ottenuto ottimi consensi in prime time su Canale 5 con il loro show Felicissima Sera. “Quando Nicola Timpone ci ha invitati annunciando un premio, ci sembrava davvero tanto, troppo. La prima sera c’è stato Giancarlo Giannini, poi Carlo Verdone, troppo per noi…”, hanno dichiarato i due a Marateale.

Il duo ha poi proseguito dicendo: “Ma quando abbiamo visto anche il nome di Barbara D’Urso ci siamo detti “Se premiano porci e cani va bene che ci siamo anche noi”. Sta di fatto che sul finale è arrivata una dichiarazione che ha stupito i più: “Ma quanto è stato bello quando Pier Silvio le ha detto no“. I due hanno buttato tutto sul ridere ma ai fan di Carmelita tutto ciò non è andato giù.