Alberto Matano al settimo cielo: chi si è sposato della sua famiglia ‘allargata’ | Le foto delle nozze

Alberto Matano è al settimo cielo: si è sposata una cara persona nella sua faglia “allargata”. Le foto delle nozze che spalancano i cuori.

Il giornalista e conduttore de La Vita In Diretta sta trascorrendo la sua estate tra un tuffo al mare, una bella passeggiata, buon cibo, tanto amore e sorpresa un bel matrimonio. Lui è felicissimo, anzi proprio al settimo cielo! Del resto a convolare in questi giorni a nozze è una persona per lui di famiglia alla quale vuole un gran bene.

E lui, essendo un uomo dal cuore grande e assai sensibile, ha voluto condividere sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni momenti di quel giorno tanto speciale ovviamente in primis per i novelli sposi ma anche per lui. Lui che è sempre più in forma che mai. Inoltre ha deciso di togliere la barba e di mostrarsi così durante questa calda estate 2023 anche sui Social.

Certamente Alberto sfrutterà ancora il mese vigente per rilassarsi e divertirsi. Del resto a partire dal prossimo mese ritornerà a essere super impegnato sul Piccolo Schermo per l’immensa gioia dei suoi numerosissimi estimatori. Difatti lo vedremo non solo dal lunedì al venerdì su Rai Uno con La Vita Diretta.

titolo

Difatti a partire dalla prossima stagione televisiva ci farà compagnia pure il sabato, scontrandosi così a livello di share con Verissimo e la splendida Silvia Toffanin. Gli altri giorni rimarrà pressoché invariata la sua sfida con Pomeriggio Cinque. Tuttavia non dovrà più vedersela con Barbara D’ Urso ma con Myrta Merlino che ha preso il suo posto.

Inoltre lo rivedremo di certo pure impegnato a Ballando Con Le Stelle nel ruolo di commentatore a bordo pista. E con molta probabilità farà anche qualche escursione dalla sua grande amica Mara Venier a Domenica In. Ora però è tempo di pensare non al lavoro ma alla festa e alle nozze. Quelle delle speciali di una persona della sua famiglia “allargata”.

Le foto inedite

In poche parole si è sposata l’inviata de La Vita In Diretta Lucilla Masucci con il suo compagno Andrea. I due si sono sposati in una location talmente bella da togliere il fiato a chiunque. Parliamo di una villa sita a Marechiaro con una vista pazzesca sul Golfo di Napoli. A sorta di ciliegina sulla torta tanto verde e la vicinanza dal mare.

Anche Alberto non ha potuto fare a meno di scattare qualche foto al posto, rimanendone profondamente incantato. A festeggiare gli sposi parenti, amici e colleghi del noto programma pomeridiano di Rai 1 della bellissima sposa che per il suo giorno più bello ha sceso il classico abito bianco candido.