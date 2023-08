Grande Fratello, chi ha scippato il ruolo a Giulia Salemi: la sostituta è la figlia di un volto famosissimo

È ufficiale, Giulia Salemi è stata sostituita dalla figlia di un volto molto famoso. Ecco chi le ha scippato il ruolo di opinionista dal Grande Fratello. I fan sono tristi e per nulla felici di questo, in quanto erano tutti affezionati all’influencer.

Giulia Salemi è distrutta, ecco chi le ha scippato il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello. Non ci credereste mai, ma la sua sostituta è la figlia di un volto famosissimo, rimarrete senza parole quando vi sveleremo il suo nome.

Siamo sicuri che da qui a settembre ci saranno ancora tante smentite e rumors, su quello che succederà alla prossima edizione del Grande Fratello. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro, niente più trash e la “pulizia” dai suoi programmi è iniziata. La Salemi purtroppo si è trovata in mezzo a questo caos? Cerchiamo di capire qualcosa in più.

Giulia Salemi sarà sostituita proprio da lei al Grande Fratello

Prima di parlarvi di Giulia Salemi, vogliamo annunciarvi chi sarà ufficialmente una delle nuove opinioniste del Grande Fratello a fianco di Alfonso Signorini. Ci sarà la giornalista Cesara Buonamici, che dovrebbe aver preso il posto della ex moglie di Paolo Bonolis, secondo recenti indiscrezioni. La Buonamici però ci ha tenuto a precisare che il Tg 5 lo condurrà lo stesso, questa breve parentesi nel suo curriculum, non cambierà mai quello che è realmente e soprattutto quello che ama fare.

Come ha dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera, è stato Berlusconi junior in persona a farle la proposta: “…non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”.

Giulia Salemi sarà di certo molto…”attapirata”?

Ecco chi ha scippato il lavoro a Giulia Salemi, per quanto riguarda il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello. Non ci credereste mai, ma la sua sostituta sarà niente di meno che Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, l’inviato cardine di Striscia la notizia. Sarà Rebecca quindi la nuova “regina del tablet“, del reality Mediaset, la quale avrà il compito di leggere in diretta i commenti Twitter degli utenti e movimentare il discorso insieme ai partecipanti da dentro la Casa.

In molti sostengono che la Salemi sia stata licenziata senza troppe remore, in quanto Pier Silvio non vuole più avere niente a che fare con le influencer, dall’altra però, è la stessa Giulia che ha ammesso di avere tanti progetti in corso e di non avere quindi tempo anche per il GF. Tra i tanti, ricordiamo che presto approderà su La5, con il suo show, Salotto Salemi.