William mette in affitto i suoi cottage: quando costa sentirsi principi e principesse per una notte

Il Principe William dà la possibilità di sentirsi un membro della Royal Family mettendo a disposizione i suoi Cottage. Chi ha intenzione di trascorrere dei piacevoli giorni nel lusso più totale, deve dare un’occhiata ai costi. Vi lasceranno a bocca aperta.

In questi giorni il Principe William è stato al centro dell’attenzione per varie vicende. In primis si dice che abbia avuto un contatto telefonico con il fratello Harry a insaputa della moglie Meghan Markle. Quest’ultima pare che non abbia accettato il fatto di non essere stata resa partecipe delle sue intenzioni, ovvero voler tornare a corte.

In pratica i Duchi di Sussex non riuscirebbero a condurre uno stile di vita benestante, dato che i contratti con Netflix e Spotify sono stati annullati senza alcun preavviso. Un loro ipotetico ritorno nella Royal Family potrebbe creare nuove dinamiche tra le mura del palazzo, ma per ora non si sa altro.

Poi a settembre il Principe volerà a New York per un incontro con degli ambientalisti, ma con lui non ci sarà la moglie Kate Middleton. Per questo motivo si sta menzionando un ipotetico divorzio. Se ciò fosse vero, i sudditi non accoglierebbero bene la notizia. Anche in questo caso tutto è ancora avvolto nel manto del mistero.

Adesso, invece, si sta parlando di lui perché ha messo a disposizione i suoi Cottage al pubblico per trascorrere delle settimane piacevoli nel pieno lusso e comfort. Ecco i prezzi accessibili a una buona parte degli interessati.

Gli affitti incredibili proposti dal Principe William

Uno dei Cottage da considerare assolutamente è quello della Cornovaglia. Costruita per volontà di Edoardo III nel 1337, occupa 55 mila ettari di terra divisi in 23 contee. Re Carlo III la gestisce personalmente e, di conseguenza, anche il figlio dedica del tempo a tutto ciò che ruota attorno al Cottage.

Infatti proprio lui ha messo a disposizione dei prezzi da valutare per un soggiorno non solo in questa struttura, ma anche in altre sparse per il territorio britannico.

Ecco i prezzi del soggiorno, da non credere!

Ci sono diversi pacchetti da tenere in considerazione in base al budget che si vuole spendere. Per poter trascorrere delle giornate nel Cottage bisogna valutare delle offerte proposte per i mesi di agosto e settembre. Una settimana in quello della Cornovaglia prevede un costo di 980 sterline per una famiglia composta da quattro persone.

Tuttavia se si vuole soggiornare l’ultima settimana di agosto nel Cottage più lussuoso della Fowey Valley, il Restormel Manor, occorre spendere 2.238 sterline. Per rendere l’idea alla perfezione, questa struttura è composta da piscina, centro benessere, campo da tennis, cucine ben attrezzate, giardino e tanti altri servizi (forniture di asciugamani e biancheria, bevande, pulizie giornaliere). L’altro con 9 posti letto per 7 giorni richiede il costo di 517 sterline a persona.