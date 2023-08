Mirko Brunetti, il padre non si è affatto risparmiato: cos’ha fatto contro Perla dopo Temptation Island

Dopo l’esperienza di Temptation Island il padre di Mirko ha compiuto un gesto del tutto inaspettato. La questione riguarda l’ormai ex nuora Perla. Andiamo a scoprire cosa ha fatto.

Lunedì 31 luglio 2023 Temptation Island volgerà al termine, dopodiché i telespettatori vedranno cosa è accaduto alle coppie 1 mese dopo l’esperienza del reality. I fan possono stare tranquilli perché ci sono tutti i buoni presupposti per la messa in onda di un’altra edizione in futuro.

Una coppia uscita settimana scorsa separatamente è stata quella composta da Perla e Mirko. Prima di loro, però, hanno preso questa decisione Francesca e Manuel. Lei, stufa di essere lasciata di continuo, ha scoperto che il fidanzato si è visto con altre quando non si sentivano. Inoltre ha ascoltato delle parole sul suo conto che non ha gradito, quindi ha voluto il falò per poi andarsene da sola.

Per quanto riguarda Mirko e Perla, è stato lui a voler il confronto promettendo alla tentatrice Greta che sarebbe tornato da lei. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Perla ha invitato a dormire il tentatore Igor nel suo letto. In realtà le cose tra i due sono andate degenerando quando il ragazzo si è avvicinato alla tentatrice.

Ha sminuito tutto ciò che l’ormai ex ha fatto in questi anni di convivenza e lei in risposta ha voluto pagarlo con la stessa moneta. Adesso pare che sia fidanzata con Igor, secondo quanto riferito dagli influencer del momento, e il padre di Mirko avrebbe preso dei provvedimenti.

Il gesto inaspettato del padre di Mirko

Mirko si è lamentato del fatto che lei non sa fare nulla in casa, che non sa cosa significa lavorare, che lo ha allontanato dalle amicizie e tanto altro ancora. La replica è subito arrivata dalla diretta interessata che tra le lacrime ha confessato di aver sacrificato la sua vita lasciando tutto per trasferirsi da lui al Nord.

Al falò se ne sono detti di tutti i colori al punto tale che Filippo Bisciglia è intervenuto varie volte. Alla fine sono andati via separatamente, però hanno trovato sollievo tra le braccia dei rispettivi tentatori. Anche se bisogna attendere la puntata per scoprire cosa è successo 1 mese dopo, è chiaro che i due abbiano preso strade totalmente diverse. Il padre di lui non è rimasto in un angolo.

Sul web il dettaglio che non è passato inosservato

In poche parole il padre di Mirko ha tolto il segui a Perla dopo l’esperienza di Temptation Island, chiaro segno che le cose non sono andate per niente bene tra i due ormai ex.

Inoltre pare che Perla si sia fidanzata con Igor e Alessandro Rosica ha condiviso giorni fa uno scatto su Instagram. Al termine del reality delle tentazioni sicuramente sapremo qualcosa in più sulla faccenda.