Il Collegio, arriva una nuova voce narrante: lo conoscete tutti

Nuove grandissime novità per Il Collegio, che tornerà a breve in Rai. Tutto pronto per accogliere la nuova voce narrante,

Questa è decisamente una calda, anzi caldissima estate per le aziende televisive. Diciamo che né la Rai né Mediaset si sono risparmiate a colpi di scena, liete novelle e docce fredde, nonché addi e partenze. Insomma, gli spettatori hanno avuto di che sbizzarrirsi. In particolare nell’Azienda di Vale Mazzini si parla ancora tanto dell’addio di Fabio Fazio, dopo 40 anni di collaborazione, che ora sta per approdare con il suo Che Tempo Che Fa, su Discovery.

Ad accompagnarlo le grandi amiche e colleghe Filippa Lagerback, e Luciana Littizzetto, che presto vedremo nel ruolo giudice a Tu Si Que Vales su Canale 5. Altro clamoroso addio è quello di Bianca Berlinguer, che approderà in Mediaset. Se rimaniamo invece nell’Azienda del Biscione ha lasciato di stucco l’addio di una vera e propria diva nel nostro Paese.

Stiamo chiaramente parlando di Belen Rodriguez che ha ringraziato tutti quanti, soprattutto Maria De Filippi per la sua stima. Tuttavia lei non ha parlato di addio vero e proprio, ma solo di un arrivederci, anche se, ora come ora, non è possibile sapere né dove la rivedremo né cosa bolle in pentola per lei e per il suo futuro più imminente.

Il collegio, nuova voce narrante per il reality

Ora è di nuovo guerra aperta con il suo ex Stefano De Martino, il quale nel frattempo si sta godendo la sua estate di mero relax. Lui, dal canto suo, è sempre più affermato in Rai e sulla cresta dell’onda. Nell’ultimo periodo l’abbiamo visto destreggiarsi magistralmente tra la TV e il Teatro altra sua passione. A breve lo vedremo di nuovo alla conduzione di Bar Stella.

In ogni caso tra i tanti programmi più amati dai giovani di Mamma Rai senza ombra di dubbio vi è Il Collegio, per il quale è prevista una grandissima sorpresa per quanto riguarda la voce narrante. Vi ricordiamo che nelle prime tre edizioni, nella quinta e nella sesta abbiamo sentito come voce fuori campo Giancarlo Magalli, mentre nella quarta Erik Alexander e Simona Ventura.

Stefano De Martino, è pronto per la sua nuova avventura

La scorsa, ovvero la settima ha visto la voce di Nino Frassica. E per la prossima? Lo abbiamo nominato poco fa. Sì, toccherà proprio a Stefano De Martino rivestire il ruolo di commentatore de Il Collegio. L’annuncio ufficiale è avvenuto sui Social e grandissima è ora la gioia dei suoi estimatori nell’appurarla.

Quest’anno tra l’altro il reality si preannuncia ancora più accattivante e frizzante rispetto alle passate edizioni. Difatti oltre all’entrata in scena dello showman campano c’è un altra incredibile novità che lo riguarda da vicino. Tra le insegnanti non troveremo solo la professoressa Maria Rosa Pettolicchio, ma pure la sorella Anna Maria. I fan non vedono l’ora di vederle in azione.