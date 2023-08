Filippo Bisciglia, quanto ha guadagnato per Temptation: cifra completamente inaspettata

Si è da poco conclusa una stagione televisiva a dir poco trionfale di Temptation Island. Grande successo anche per il conduttore Filippo Bisciglia. Sapete quanto ha guadagnato per questo suo impiego? Una cifra inaspettata.

Aveva le lacrime agli occhi e la voce commossa dal vivo dispiacere nonché dalla grande commozione il bravo e accorto Filippo Bisciglia quando nel corso dell’ultima puntata di stagione ha salutato i numerosi telespettatori del ” viaggio dei sentimenti“. Quest’anno è stata ancora più dura salutarli rispetto alle scorse edizioni per lui.

E se lo è stato è perché possiamo parlare senza alcuna forma di indugio di vero e proprio trionfo per la trasmissione. Lo è stato anche senza aver inserito coppie famose e ciò la dice lunga su quanto il grande pubblico forse avesse voglia di conoscere volti nuovi. Le coppie sono insomma decisamente molto piaciute.

Le loro storie, così come quello che è accaduto nei rispettivi villaggi, ha emozionato, fatto arrabbiare, riflettere e discutere. I falò di confronto sono stati decisamente infuocati e sono volati non pochi stracci. Alla fine hanno visto concludersi molte relazioni ma anche nascerne altre. Questo è per esempio stato il caso di Mirko che ha lasciato la fidanzata Perla per legarsi alla tentatrice Greta.

Filippo Bisciglia, a quanto ammonta il suo compenso per Temptation

La sua ex Perla, dal canto suo, ha iniziato una frequentazione con il tentatore Igor ma ci va decisamente con i piedi di piombo. Tra l’altro la ex coppia di fidanzati all’inizio del loro percorso non si era fatta molto notare ma poi, puntata dopo puntata, ha rubato la scena alle altre. In ogni caso tutte hanno molto appassionato i telespettatori.

Tra l’altro a quanto pare tutte hanno portato a casa per la loro partecipazione dei bei soldini. Il loro compenso varierebbe da 1.800 a 2.600 ciascuno. Ad esso c’è da aggiungere il vitto e l’alloggio nel resort in Sardegna e le spese di viaggio. A darci queste ghiotte informazioni è Dagospia. Ed è sempre questa realtà ad averci sussurrato anche a quanto ammonterebbe il compenso del conduttore.

La cifra completamente inaspettata

A quanto pare il bello e bravo Filippo Bisciglia, volto storico a livello di conduzione di Temptation Island guadagnerebbe molto bene. La cifra si aggirerebbe intorno ai 50mila euro. Davvero niente male! In ogni caso non c’è alcuna conferma al riguardo. Quel che è ben certo è che anche il prossimo anno lo ritroveremo al timone del reality nella sua versione squisitamente estiva.

Per quanto concerne invece quella invernale, che è stata ufficialmente confermata alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva delle Reti Mediaset, non si sa ancora chi la condurrà. Inoltre non è noto nemmeno se parteciperanno solo coppie nip o anche vip. Non resta dunque che attendere qualche settimana per saperne di più.