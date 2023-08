Bruttissime notizie per Ornella Muti: vacanza rovinata miseramente | Il danno enorme

Vacanze rovinate per la splendida Ornella Muti. Qualcosa è andato storto.

Terribile disavventura per un’attrice amatissima ancora oggi dagli italiani. Una vera e propria diva, capace in un battito di ciglia di conquistare chiunque, grazie alla sua bellezza e al suo fascino. Ancora oggi è dotata di una fisicità dir poco spettacolare. In questo momento si sta dedicando al relax e ai viaggi ma non dimentica mai gli impegni in qualità di immensa artista.

Ultimamente era stata invitata dalla splendida Stefania Rocca al Filming Italy Sardegna Festival, per ritirare il Premio alla Carriera. Chiaramente lei era molto felice di parteciparvi e quando ha raggiunto il luogo è stata felicissima di appurare quanto fosse meravigliosa la location. Purtroppo però per lei ben presto sono arrivati guai seri.

Ciò le ha rovinato il viaggio e la permanenza nella splendida isola. Quello che è accaduto a Francesca Romana Rivelli, questo è il vero nome dell’attrice, è per la verità accaduto sia in tempi più recenti che passati ad altri vip del panorama del vasto mondo dello spettacolo italiano. Parliamo ad esempio di Gianni Sperti o della coppia composta da Federica Panicucci e Marco Bacini.

Ornella Muti, vacanza rovinata per l’attrice

Tuttavia quello che è successo al primo ha avuto luogo al Cairo, mentre agli altri due alle Maldive. Zone completamente diverse, ma problematica praticamente identica. Se da un lato poi per il ballerino, dopo lunghe peripezie che lui stesso ci ha raccontato su Instagram, è riuscito a sbrogliare la matassa e risolvere da solo la situazione, per la Muti non c’è stato un happy end.

Ora l’artista ha affidato tutto quanto nelle mani del suo avvocato, con il quale negli scorsi giorni ha presentato denuncia ai carabinieri di Trastevere. Lei ha descritto il tutto come qualcosa di bruttissimo. Adesso è ancora molto arrabbiata, ma anche profondamente delusa per quel che le è successo e che chiaramente le ha lasciato il classico amaro in bocca.

Ha subito un danno inestimabile

In poche parole, durante il viaggio in aereo verso Cagliari, una volta scesa all’aeroporto non ha trovato i suoi bagagli, che sono stati poi trovati dieci giorni dopo ad Amburgo. Peccato che quando sono stati aperti, ha avuto una brutta sorpresa: in poche parole da un borsone non erano più presenti capi di abbigliamento e altri oggetti dal valore economico tra i 6 e gli 8000€.

Tra l’altro lei ha perso qualcosa al lei molto caro anche dal punto di vista personale e professionale. A tal proposito, come si legge sul Messaggero, Ornella ha commentato: “È stato bruttissimo. Ho perso un vestiario che avevo preparato per una tournée teatrale e per diversi giorni nessuno sapeva dirmi dove le mie cose fossero finite.”. Ora chiaramente lei attende che giustizia sia fatta.