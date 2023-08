Myrta Merlino, ha ceduto anche lei al ritocchino? Un prima e dopo così vi lascerà senza fiato

Myrta Merlino ha veramente ceduto al ritocchino estetico? Ecco il prima e il dopo del suo cambiamento radicale. I follower non sanno cosa credere, si sarà trattato di un cambio di immagine o di qualcosa più radicale?

In molti si sono chiesti se la conduttrice, Myrta Merlino abbia veramente ceduto al ritocchino estetico? Vi metteremo a confronto la foto del prima con quella del dopo, in modo che possiate giudicare voi stessi, senza pregiudizi o preconcetti da parte nostra.

A prescindere dai cambiamenti del suo aspetto, di cui vi parleremo a breve, sono altri i cambiamenti che hanno messo al centro dell’attenzione la Merlino, in quanto come in molti ormai sapranno, sarà lei il nuovo volto di Pomeriggio 5.

Il cambiamento evidente di Myrta Merlino

I telespettatori non sono molto contenti di aver dovuto dire addio a Barbara D’Urso, la quale non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5 da settembre. Myrta Merlino prenderà il suo posto e le frecciatine al veleno tra le due non sono tardato ad arrivare. Con la Myrto che sostiene che il suo nuovo show Mediaset non sarà per le casalinghe di Voghera e con Barbarella che replica, che Pomeriggio 5 era invece proprio per loro.

Insomma una serie di colpi bassi e punzecchiature, rilanciate anche dagli stessi follower che si sono divisi in due gruppi, il club Merlino e il club D’Urso. Ad ogni modo, tutta questa storia ha destabilizzato tutti, ma sicuramente quel precedente Tapiro che la Myrto aveva ricevuto in passato, per via di quel suo comportamento poco carino verso i suoi collaboratori, non ha aiutato a farne aumentare la stima. Chissà cosa succederà da settembre a Mediaset?

“Fatti e Rifatti”, come direbbe Striscia la notizia

In molti si sono chiesti se Myrta Merlino abbia ceduto al ritocchino estetico? Beh, guardando una vecchia foto del prima, con quella di adesso, qualche dubbio sorge spontaneo. Comunque siamo andati a ripescare un vecchio servizio fatto da Striscia la notizia, per la loro famosa rubrica, “Fatti e Rifatti” e dalle loro precisazioni, sembrerebbe proprio che la Merlino abbia ceduto al bisturi e a qualche trattamento di bellezza.

Secondo Striscia e il suo scanner test, il cambiamento sarebbe evidente, ma siccome noi non vogliamo assolutamente condizionarvi, vi alleghiamo la foto in questione, in modo che possiate farvi una vostra opinione. Fateci sapere cosa ne pensate, secondo voi Myrta Merlino si è sottoposta a qualche intervento estetico?