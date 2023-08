Uomini e Donne, la ‘rissa’ continua anche a distanza: due donne si prendono per capelli

Non è terminata la discussione tra due donne del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lo scontro verbale prosegue sui social. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Per la gioia dei fan Uomini e Donne darà inizio alle registrazione a fine agosto. Senza dubbio la conduttrice darà modo a Isabella Ricci e Fabio Mantovani di spiegare le cause della loro separazione.

Sul web in tanti stanno chiedendo di far sedere sul trono Alessio Campioli perché è piaciuto il suo modo di affrontare il percorso del trono di Lavinia Mauro. Non è stato scelto, però ha lasciato un bel ricordo quando ha augurato il meglio alla ragazza.

Altri vorrebbero anche Carlo Alberto Mancini accanto a lui. D’altronde si sono fatti amare per la loro personalità. Non è chiaro se il Trono Classico sarà separato da quello Over, ma sicuramente il pubblico assisterà alla dinamiche sentimentali dei giovani.

Di recente una partecipante è tornata a parlare di un’altra per via di una confessione fatta ai follower. Tra le due non scorre buon sangue neanche ora, a distanza di mesi dalla partecipazione a Uomini e Donne. I telespettatori avranno già capito di chi si sta parlando.

La frecciatina di una dama di Uomini e Donne

Una delle due è stata una tronista dell’ultima edizione e per un breve periodo ha affiancato Federico Nicotera e Lavinia. Con Luca Daffré ha portato avanti il suo percorso fino all’ultimo giorno di registrazione. Ha scelto Carlo Alberto, ma poi ha fatto un passo indietro e mediante i social ha lasciato intendere di pensare all’altro, ovvero Andrea Foriglio. Quest’ultimo ha risposto di non essere la ruota di scorta di nessuno.

Proprio per lui la tronista ha litigato con la dama che non ha mai nascosto di aver un interesse. La situazione poi è degenerata perché la giovane ha detto alla De Filippi di chiamare per l’altra solo gente impegnata con terzi. A quel punto sono stati menzionati gli avvocati. E’ certo che non si siano recate in tribunale, ma in compenso la discussione tra le due non si placa. Stiamo parlando di Nicole Santinelli e Roberta Di Padua.

“Ho sempre ragione”

Dopo l’addio a Carlo Alberto, Roberta ha realizzato un video sui social in cui ha detto di averci visto bene su Nicole fin dal principio. In queste ore la ragazza ha ammesso di essere stata forse troppo precipitosa nel mettere la parola fine alla conoscenza.

Di conseguenza Roberta è di nuovo intervenuta con una frecciatina: “Mi puntate il dito contro, però bisogna riconoscere che non mi sbaglio mai. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto che una volta, almeno una volta dire ‘mi sono sbagliata’. E invece no. Puntualmente ho sempre ragione”. La diretta interessata replicherà? Per scoprirlo bisogna attendere.