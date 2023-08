Barbara D’Urso, chi è il padre dei suoi figli: “Ho amato solo lui” | Famosissimo

Ecco chi è l’unico uomo che Barbara D’Urso abbia mai amato, è il padre dei suoi figli. Per chi non lo sapesse, anche l’uomo è famosissimo, tanto quanto Carmelita. Non immaginereste mai di chi stiamo parlando.

Con uno scatto amarcord, Barbara D’Urso, nel giorno della festa della mamma, ha postato una foto di lei giovanissima insieme ai suoi figli, ormai adulti. La conduttrice non ama soltanto i suoi figli, ma anche il loro padre, infatti, è stato l’unico uomo che abbia mai amato veramente, anche se poi tra di loro è finita. Voi sapevate che l’ex di Carmelita è famosissimo?

La D’Urso ha avuto una vita sentimentale un po’ travagliata, in quanto è stata fidanzata con Memo Remigi per 4 anni, in seguito ha conosciuto il padre dei suoi figli, di cui vi sveleremo tutto più avanti, infine nel 2002 ha sposato il ballerino, Michele Carfora. Da quest’ultimo divorzierà nel 2008. Ad oggi pare essere single, anche se su questo argomento, di pettegolezzi ne sono stati detti parecchi.

Ecco chi è l’uomo più importante nella storia di Barbara D’Urso

Caterina Balivo, presto alla conduzione de, La volta buona, da settembre sulla Rai, ha rilasciato una recente intervista al Corriere della Sera. Ha parlato un po’ di tutto e alla fine si è soffermata sulla situazione che sta vivendo la sua collega, Barbara D’Urso. Secondo lei la vedremo presto nell’emittente statale, ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice:

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me…”. Secondo le previsioni della Balivo quindi, Barbarella andrà quasi sicuramente come ospite a Domenica In. Sicuramente da settembre ne vedremo delle belle, anche perché quella minaccia velata della D’Urso, lasciata sul suo profilo: “Torno, torno presto”, lascia presagire che qualcosa “bolle in pentola”.

L’uomo che le ha rubato il cuore

Ecco chi è l’uomo che Barbara D’Urso ha amato più di tutti, si tratta del padre dei suoi due figli, stiamo parlando del produttore cinematografico, Mauro Berardi. I due, anche se non si sono mai sposati, hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata dal 1982 al 1993, nonostante il loro amore sia finito da tempo, Barbarella lo ricorda sempre con molto affetto.

I due hanno mantenuto negli anni un rapporto di amicizia per il bene dei loro figli, anche se tendono a vedersi per lo più durante le varie riunioni di famiglia. Barbara per chi non lo sapesse ha avuto due pargoli, come avete potuto immaginare dallo scatto in evidenza, il medico di 37 anni, Giammauro Berardi e il fotografo di 35 anni, Emanuele Berardi. Chissà i due figli come hanno preso il licenziamento di mamma Barbara D’Urso?