Serena Bortone, ‘pugnalata’ al cuore proprio da lei: “Sono senza parole” | Vomitato un fiume di parole

Serena Bortone ha ricevuto una pugnalata proprio da lei, sono state vomitate molte parole sulla conduttrice, è rimasta basita. Nessuno riesce ancora a crederci, eppure quella dichiarata è diventata una realtà, non ci si può fare niente.

Pugnalata al cuore per Serena Bortone, proprio da lei, è rimasta senza parole e non vuole più restare zitta. Parla a raffica e non nasconde la delusione di quello che è successo, è difficile ricominciare dopo questa storia, anche perché per molti questo fatto è ingiusto.

La Bortone ha sempre saputo che il giornalismo, in un modo o nell’altro avrebbe fatto parte della sua vita, per questo fin dalle sue prime esperienze, si è sempre concentrata sulla libertà di pensiero e di comunicazione. Eppure, nonostante la passione, Serena di pugnalate al cuore ne ha ricevute tante.

Le parole inaspettate su Serena Bortone

Abbiamo raccolto interessanti sviluppi sul futuro lavorativo di Serena Bortone, per questo abbiamo deciso di aprire una parentesi, prima di proseguire con la continuazione del nostro pezzo di apertura. Come saprete, Serena Bortone non sarà più alla conduzione del programma Rai, Oggi è un altro giorno. Il programma ha chiuso i battenti e Serena, durante il suo addio in diretta verso i suoi telespettatori, gli ha ricordato di perseguire verso la libertà di espressione e di pensiero, senza farsi mai tarpare le ali da nessuno.

Ovviamente queste parole, sono state amate dal pubblico, ma decisamente non digerite dai piani alti di viale Mazzini. Come si vocifera da un po’, pare che dalla Rai hanno deciso, non solo di recedere la Bortone, facendola passare da Rai 1 a Rai 3, ma togliendola anche dalla lista dei conduttori che avrebbero potuto sostituire Bianca Berlinguer, approdata a Mediaset da poche settimane. Serena, da settembre condurrà un nuovo programma, di poche ore settimanali, mentre alla direzione di Cartabianca, non ci sarebbe ancora un nome certo da dichiarare.

È rimasta scioccata da questa storia

Serena Bortone, ha ricevuto diversi elogi dalla sua collega (e attualmente disoccupata) Jessica Morlacchi, la quale non ha digerito per niente la cancellazione del programma, Oggi è un altro giorno. La conduttrice a detta sua sarebbe stata pugnalata al cuore proprio da mamma Rai e successivamente vomita un fiume di parole molto pungenti:

“Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità. Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l’avevo mai vista”.