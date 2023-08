Chi è veramente Elio, finalmente si scopre la vera identità: “Lui per Belen è…”

Belen Rodriguez, spunta ora la verità su Elio, additato come il suo nuovo amore. I fan sono senza parole.

Gli estimatori della diva argentina e dello showman campano hanno il cuore spezzato in mille pezzi. Il loro idillio, dopo poco più di un anno, dalla loro reunion, è già bello che finito. Eppure pareva che stavolta potesse essere per davvero la volta buona per loro. Parevano tanto uniti, complici e innamorati fino a qualche settimana fa. Che cosa potrà mai essere successo per farli allontanare ancora?

Secondo molti, come del resto sovente accade nella vita, è arrivato il classico terzo incomodo. Del resto anche se si sa che ciò può per l’appunto può accadere, memori del classico triangolo, cantato dal mitico Renato Zero, per loro due in questo momento non se l’aspettava nessuno sebbene qualche piccolo segnale in tale direzione c’era già.

Per prima cosa lui si era tolto la fede al dito e pian piano i due hanno iniziato a non condividere sui rispettivi profili Social. La sorella di De Martino avrebbe poi smesso di seguire su Instagram Belen e cancellato tutte, ma proprio tutte, le foto che la ritraevano in sua compagnia. Inoltre la showgirl è stata avvistata in vacanza e in eventi pubblici senza di lui.

Elio, chi è veramente l’uomo

Lavorativamente parlando pare poi che la situazione per i due coniugi si sia ribaltata. Se all’inizio della loro storia d’amore lei era al culmine del successo ora è lui che è super richiesto in veste di showman. Tra l’altro è stato super riconfermato in Rai mentre lei è uscita di scena dalla Reti Mediaset dove ha operato per tantissimo tempo e pure con successo.

Ed è proprio quando è stato dato questo annuncio che le voci di una nuova e potente crisi con Stefano si sono fatte risentire e pure alla grande. Ecco poi che hanno iniziato a farsi strada delle chiacchiere che la volevano innamorata di un altro uomo. Un certo Elio al quale poi, grazie ai paparazzi di Chi, ha pure un volto. Tuttavia ora arriva la verità su di lui e sul suo rapporto con la Rodriguez,

La natura del suo rapporto con Belen

“È solo un amico di vecchia data” ci comunica il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Il giornalista avrebbe sentito persone care vicino a Belen che gli avrebbero comunicato che non c’è alcuna liason amorosa tra la donna e l’affascinante imprenditore. A quanto pare i due si conoscono da molto tempo e si vogliono un gran bene ma niente di più.

Per quanto concerne i gesti di tenerezza che si sono scambiati sono da vedersi come qualcosa di assolutamente normale tra due amici. Tanto più che lei è una persona molto affettuosa e coccolona. Insomma, a quanto pare lui non sarebbe il suo nuovo compagno. Resta comunque il fatto che lei sia ormai lontana dal suo Stefano.