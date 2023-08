Francesco Facchinetti, com’è diventata la figlia avuta dalla Marcuzzi: mix perfetto tra i due genitori

Ecco com’è diventata la figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, vi diciamo solo che è un mix perfetto dei due. Ha ereditato tutti i punti di forza dei genitori, è veramente una bella ragazzina.

La figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi è praticamente un mix perfetto dei due. È come se avesse ereditato tutta la bellezza dei suoi genitori, combinata in lei. È veramente una bellissima ragazzina e i genitori l’adorano, da quello che si può vedere dai loro profili social.

Come saprete, la Marcuzzi e Facchinetti, sono stati insieme dal 2010 al 2012 e nonostante tra i due sia finita abbastanza velocemente, i due genitori hanno mantenuto un rapporto molto bello, per amore della figlia. Nonostante le loro famiglie allargate, è facile vederli tutti insieme, senza rancori o litigi. Come hanno ammesso entrambi, la loro storia d’amore è stata molto bella e anche se finita, mantengono un ottimo ricordo l’uno dell’altra.

La figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi

Prima di proseguire con il discorso della figlia della Marcuzzi e Facchinetti, siete al corrente che Alessia è di nuovo al centro della bufera per via della sua presunta relazione con Stefano De Martino? La conduttrice è stata di nuovo additata come la presunta colpevole della separazione, non ancora annunciata, quindi non sicura, tra Stefano e Belen Rodriguez.

Il fatto curioso è che la Marcuzzi, attualmente concentrata su un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi, avrebbe risposto così a tutta questa storia: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale”. Non si capisce quindi se non ne sa niente o se sa qualcosa che è ancora meglio tenere nascosto?

Ecco chi è Mia Facchinetti

Mia Facchinetti è la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la bambina, nata nel 2011 è il perfetto binomio dei due. È veramente molto bella e ha i tratti di entrambi i suoi genitori. Addirittura le movenze, ricordano tanto quelle della mamma. La cosa bella di questa famiglia separata sulla carta, ma unita nel cuore, è quella di essere sempre presente, nonostante tutto.

Per esempio, di recente, la Marcuzzi sta trascorrendo una vacanza a Londra insieme a Mia, Francesco e alla sua nuova famiglia. Sono tutti affiatati e non ci sono gelosie o rancori, semplicemente sono persone intelligenti che si divertono per amore dei loro figli. La stessa cosa vale anche per Alessia Marcuzzi e il suo ex Simone Inzaghi. Per i figli hanno messo da parte l’egoismo e l’orgoglio e questo gli fa molto onore.