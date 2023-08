Giulia De Lellis martoriata in Israele: ora ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte

Giulia De Lellis, in seguito a un viaggio fatto, è stata tempestata di critiche. Di conseguenza è intervenuta per mettere in chiaro le cose. Ecco cosa sta succedendo.

Giulia De Lellis in questi giorni è la protagonista indiscussa del web nelle ultime ore per via di alcune notizie date da lei in persona. Qualche settimana fa ha riferito ai follower che il cagnolino Tommaso (regalato da Andrea Damante quando erano fidanzati) dovrà sottoporsi a delle cure per colpa di un problema di salute. In pratica ha del liquido accumulato nel cervelletto, quindi consulterà dei medici.

Poi in questi giorni si è lamentata per i lavori che si stanno svolgendo nella sua nuova abitazione. Con una Instagram story ha spiegato di essersi affidata alle persone sbagliate che le stanno impedendo di ridurre i tempi per il trasferimento definitivo. Per fortuna può contare sulla presenza del fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Tutti sono concordi nel dire che sia una delle poche corteggiatrici di Uomini e Donne a essere riuscita a diventare una celebrità. Ha anche partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip ottenendo ancora più fama e successo. Come se non bastasse le hanno affidato la conduzione di alcuni programmi televisivi.

Adesso è al centro dell’attenzione per via di un viaggio fatto a Israele con la sua dolce metà. Dopo la pubblicazione di un paio di scatti è stata duramente criticata. La ragazza non ha esitato a mettere in chiaro delle cose.

Giulia De Lellis rompe il silenzio

“Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato…Consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio” .

Giulia ha voluto evitare dei fraintendimenti con una Instagram story che sta leggendo a suo discapito. Ma cosa è successo? Ecco perché si sono scatenati gli utenti social.

Valanghe di critiche per la coppia

I due si sono fatti ritrarre insieme all’IDF, ovvero le forze di difesa di Israele, e al capo dello Stato Isaac Herzog. Tra le critiche si può leggere il seguente: “I due sono riusciti a far passare come experience un addestramento con le IDF, ma pure taggando il loro profilo come si fa coi resort e le Spa di lusso”.

E ancora: “Devo leggere ‘ma poverina non lo fa apposta magari non sa cosa succede in quelle zone‘…posso dire che se a 27 anni non sai quello che succede nel mondo è grave? Ed è anche più grave quando trasmetti la tua ignoranza ad altre 5 milioni di persone?”.