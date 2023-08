Belen Rodriguez, il bruttissimo presagio: “Io lo sapevo già” | Un disastro annunciato

Belen Rodriguez ha condiviso un post su Instagram che non è passato inosservato per le parole riportate nella didascalia.

Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione per sua nuova love story. Dopo aver detto addio per la terza volta a Stefano De Martino, adesso si ritrova in prima pagina di tutti i settimanali con la sua fiamma, ovvero Elio Lorenzoni. Si tratta di un imprenditore 40enne di Bergamo estremamente affascinante.

Le prime foto della presunta coppia sono state divulgate sui social da Deianira Marzano e ciò non ha fatto altro che scatenare la curiosità dei fan. Di conseguenza, sono state raccolte delle informazioni sull’uomo ed è emerso che si è laureato all’Università Cattolica di Milano, è un appassionato del golf e delle E-bike. Inoltre gestisce l’azienda dei motori Lorenzoni Srl.

Si dice che i due si conoscevano ancor prima che lei intraprendesse una relazione con Antonino Spinalbese. Solo dopo essersi di nuovo allontanata da Stefano ha iniziato a seguirlo sui social e da lì man mano la conoscenza si è solidificata. Infatti sono stati beccati alla festa di compleanno di Ignazio Moser, dopodiché su Chi sono comparse ulteriori foto che confermano la loro complicità.

Qualcuno sostiene che Stefano non abbia tollerato il modo in cui è emersa la loro love story. Fatto sta che ancora non è chiaro cosa ha spinto entrambi a prendere strade diverse. Un post di Belen, però, ha lasciato intendere qualcosa per via delle parole utilizzate.

Le parole di Belen Rodriguez insospettiscono

Belen ha lasciato Stefano varie volte e in questi periodi di lontananza ha dato una possibilità ad Andrea Iannone, Antonino Spinalbese e ora Elio Lorenzoni. Tuttavia non hanno mai divorziato su consiglio del giudice, quindi da un punto di vista legale sono ancora marito e moglie.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto non si sa come agiranno. In passato le cose non sono andate bene per colpa di gesti d’infedeltà di Stefano. Adesso non è chiara la dinamica che ha scatenato il tutto. Eppure qualcosa si può dedurre leggendo un post di Belen.

“Tu sorridi sempre”

Nel post Belen ha inserito una serie di foto dimostrando così di aver staccato la spina dalla routine giornaliera. Un toccasana che sicuramente avrà i suoi effetti desiderati. La frase che ha scritto “E io lo sapevo già…Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne” ha lasciato intendere tutto.

Stefano l’ha di nuovo tradita? Al momento la domanda non ha risposta, anche se si può immaginare. I fan le augurano di trovare la meritata serenità perché tutti hanno il pieno diritto di averla.