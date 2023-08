Pamela Barretta, lancia il grido d’aiuto: “Aiutatemi” | Situazione vergognosa

Pamela Barretta, la splendida dama ha lanciato un terribile grido di aiuto. Le sue parole che spaccano i cuori dei fan.

Per un certo periodo la bellissima Pamela Barretta ha fatto parte del fitto parterre di Uomini e Donne. La donna, classe 1984 si è fatta notare non solo per la sua ragguardevole avvenenza, ma anche per il suo caratterino niente male. E come tuti i personaggi tosti, ha ricevuto sia ampi consensi dai telespettatori che aspre critiche.

La Barretta, nonostante nell’ultimo periodo non sia stata presente al dating show che tanta fama le ha donato, è ancora sulla cresta dell’onda e seguitissima sui Social. Lo è soprattutto sul suo Profilo Ufficiale Instagram, dove ama condividere coi suoi followers non solo momenti strettamente legati al lavoro ma alla sua vita privata.

E lo fa sia tramite il caricamento di Stories che la condivisione di post. Ora come ora li sta lasciando senza fiato con scatti dove appare in costume da bagno. Lei è un vero e proprio incanto. Oggi è una lanciatissima influencer e non solo. Del resto lei nella vita si è sempre rimboccata le maniche svolgendo tante professioni come la farmacista e la guardia giurata.

Pamela Berretta ha lanciato un grido d’aiuto

È diventata poi direttrice di un’accademia di formazione per parrucchieri ed estetisti che ha sede nella sua città natale, ovvero Brindisi. Inoltre, in nome del suo spirito imprenditoriale, ha pure aperto un e-commerce di scarpe, chiamato Pamy’s Shoes. A quanto pare la donna è ancora single. In passato si è mormorato di alcuni flirt poi smentiti, con Tomaso Trussardi e l’ex tronista Eugenio Colombo.

Ora la dama ha lanciato un grido di aiuto in una Storia che non può e non deve restare inascoltato. Lei ha voluto subitaneamente mettere al corrente del fattaccio i suoi numerosi followers. Anche perché non vuole assolutamente che vadano incontro a gravi problemi e cocenti delusioni, che sono sovente all’ordine del giorno.

Vittima di un fake

In poche parole, come talora accade a tantissimi personaggi del vasto mondo dello spettacolo, non solo italiano per la verità, sono vittime di profili fake. In sostanza ci sono persone che li creano fingendosi loro, fanno richieste di amicizia sui Social a destra e a manca e contattano gli utenti anche privatamente con dei messaggi.

In particolare lei ha voluto mostrare un profilo che stava già facendosi fin troppo conoscere. Ha anche chiesto ai suoi fan di segnalarlo prontamente come falso. Questo il suo messaggio: “Buongiorno, questo profilo non è mio!!! Mi aiutate a segnalarlo per favore?? Grazie”. Ovviamente la storia è diventata in men che non si dica virale.