Alfonso Signorini, il colpaccio è diventato ufficiale: è riuscito ad accaparrarsi proprio lui

Per la prossima edizione del Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto un vero e proprio colpaccio. Ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Ormai è confermato: l’11 settembre tornerà il Grande Fratello con l’ottava edizione. Al timone della conduzione c’è come sempre Alfonso Signorini, il quale non sarà più affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. All’inizio si diceva che al loro posto ci sarebbero state Paola Barale e Katia Ricciarelli. Ora, però, si sta più insistente la notizia della presenza di Cesara Buonamici.

Con le novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi, pare che il pubblico non assisterà più al trash a cui è stato abituato negli ultimi anni. Infatti sono stati scartati da subito coloro che provengono dal mondo di Onlyfans e dei social. Lo scopo è proprio non far rivedere certe dinamiche inappropriate in un contesto televisivo.

Entreranno nella casa persone non popolarissime, ma che hanno voglia di raccontarsi davanti alle telecamere. Per questo motivo dal Gf Vip si è passati semplicemente al Gf 8. Cambiamenti introdotti dal fatto che l’ultima edizione non è piaciuta per niente a Berlusconi. Di conseguenza è corso subito ai ripari.

Nel cast non è ancora chiaro chi ne farà parte, ma negli ultimi giorni sta circolando una voce inerente alla partecipazione di un personaggio già noto grazie a un altro programma televisivo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio

Il programma in questione è Matrimonio a Prima Vista. E’ un reality show unito all’esperimento sociale che ha in onda in Italia dal 2016. Le prime tre edizioni su Sky Uno in prima serata, poi a Discovery e infine su Real Time. Sei concorrenti vengono abbinati tra loro e si conoscono sull’altare. Un sociologo, uno psicologo e una sessuologa seguono le dinamiche delle tre coppie.

In questo caso stiamo parlando di Francesco Muzzi, il quale ha sposato Martina Pedaletti e ancora oggi sono uniti e affiatati. Sono diventati anche genitori di una splendida bambina. Secondo fonti attendibili l’uomo si è presentato ai provini. Ecco maggiori dettagli.

“Ha fatto il provino per il Gf”

Il Vicolo delle News ha dato questa notizia: “Francesco ha fatto il provino per il Gf ma su Instagram ha fatto delle storie affermando il contrario. Ha detto che si trovava a Cinecittà per svolgere il suo lavoro di tassista. Ma le talpine ci hanno rivelato che invece Muzzi è stato lì anche per fare il provino“.

Per ora non ci sono né conferme né smentite sulla sua ipotetica presenza nella casa del reality. Una cosa è certa: sarà un’edizione diversa da quelle precedenti anche per quanto riguarda la location che ospiterà i concorrenti.