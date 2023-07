Mediaset, cancellati tutti questi personaggi: “devono essere dimenticati” | Decisione durissima

Mediaset, ora si parla, senza se e senza ma, di una lista, per la verità piuttosto corposa, di personaggi che dovranno essere dimenticati. I telespettatori sono senza parole.

Possiamo ben dire, e pure a gran voce, che questa estate del 2023 sarà ricordata come quella di enormi cambiamenti che le grandi Aziende televisive hanno messo in atto nei loro palinsesti. Di Mediaset poi, si può certo sostenerlo. Non per nulla Pier Silvio Berlusconi, nel suo ruolo di AD dell’Azienda Del Biscione, si è dato parecchio da fare in tale direzione.

Molti italiani sono stati letteralmente sconvolti dall’addio di una diva del calibro di Belen Rodriguez, che ha operato sia su Canale 5 che su Italia 1, mietendo tantissimi successi. Se da tempo si mormorava che già dalla prossima stagione poteva non essere più al timone né de Le Iene ne di Tu Si Que Vales, i suoi fan speravano potesse esserle affidato un altro programma. Tuttavia così non è stato.

Lei ne ha dato l’annuncio tramite una storia caricata sul suo Profilo Ufficiale Instagram, parlando in ogni caso non di un addio ma di un arrivederci. Non mancando di ringraziare anche Maria De Filippi, regina indiscussa delle Reti Mediaset. Altra conduttrice messa in un angolo è Barbara D’Urso, che si è vista togliere Pomeriggio Cinque. Ne subentrerà Myrta Merlino, giunta direttamente da La7.

Mediaset, cancellati tutti questi personaggi

Altro acchiappo di Pier Silvio è Bianca Berlinguer. Tuttavia, ora che non manca più tantissimo alla nuova stagione TV, che prenderà il via a settembre, c’è grandissima attesa per conoscere i nuovi tronisti di Uomini e Donne, così come chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello. Quest’anno si parla di edizione mista, dove entreranno nella Casa sia volti sconosciuti, che ben noti.

Per decisione dello stesso AD il padre di tutti i reality non potrà più contare sulle diciture Vip e Nip e al suo timone ritroveremo sempre Alfonso Signorini. Tuttavia ora c’è un’altra notizia che sta lasciando sconvolti i numerosi telespettatori. Si parla addirittura di personaggi che devono essere dimenticati. A darne notizia in un’intervista è un vippone, nonché affermato giornalista Rai. Chi è?

Parla Attilio Romita

Stiamo parlando di Attilio Romita, che per tantissimo tempo ha svolto il ruolo di anchorman in Rai al TG1. Il professionista ha partecipato alla settima e chiacchieratissima edizione Vip del GF. Al Corriere Della Sera ha rivelato, lasciando tutti quanti di stucco: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del GF Vip.”.

Poco dopo il giornalista barese ha aggiunto: “Secondo l’editore saremmo concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle Reti Mediaset“. Si tratta chiaramente di parole molto forti e che hanno lasciato il classico amaro in bocca ai più. E chissà che l’AD delle Reti Mediaset, leggendole e ascoltandole, non decisa di cambiare idea o di replicare qualcosa al riguardo.