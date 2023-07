Ignazio Boschetto, dove vive il cantante de Il Volo: casa veramente umilissima per uno come lui

Ignazio Boschetto, sapete dove abita il cantante? In una casa molto semplice, quasi umile.

Ha conosciuto il successo, quello vero e grandioso fin da quando era davvero molto piccolo. Ignazio Boschetto, così come i compagni d’avventura, ovvero Piero Barone e Gianluca Ginoble. Chissà se quando ha partecipato ancora bambino a Ti Lasico Una Canzone, condotto dalla splendida Antonella Clerici, si immaginava una cosa del genere. Tanto poi che loro tre gareggiavano come solisti.

È stato solo dopo, grazie a un’intuizione di Roberto Cenci, regista dello show, che li misero insieme a cantare. Ora i tre tenori sono delle star apprezzate in tutto il mondo. Sono infatti sempre con la valigia in mano e richiesti dappertutto. Ed è per tale motivo che fanno fatica a mantenere in vita una longeva storia d’amore.

Abitano tutti e tre in città diverse e pertanto non è possibile per loro frequentarsi fuori dal lavoro. Ignazio in particolare abita a Marsala, dove si è trasferito con la famiglia da piccolo. Purtroppo il padre è scomparso da poco e ciò he causato molto dolore nell’anima del cantante, che ha potuto contare in ogni caso sulla vicinanza di cuore dei suoi colleghi.

Ignazio Boschetto, vive nella sua Marsala

Tra l’altro, nonostante il lutto, lui ha scelto comunque di esibirsi come special guest sul palco del Teatro Ariston, dimostrando grandissima professionalità ancora una volta. Ignazio, sebbene possieda un suo profilo personale Instagram, non ama molto mostrare squarci della sua vita privata, soprattutto dopo che si è conclusa la storia d’amore con la ballerina Ana Paula Guedes.

Se poi parliamo della sua famiglia, pare che lui sia ancora più schivo a parlarne. In ogni caso lui non scorda mai le sue radici e infatti la sua casa è ancora lì. Sì, quando non è in tour, torna nella sua città natale, dove possiede di certo un pianoforte. Dalle rarissime fotografie che lui ha scattato nella sua dimora, che ha realizzato soprattutto durante la pandemia e i vari lockdown, possiamo appurare che si tratta di una casa, molto modesta e semplice e dallo stile classico.

La sua casa è molto semplice

Ciò dimostra quanto il successo non lo abbia affatto cambiato. Non solo per lo stile del suo nido, ma anche per la sua scelta di non mostrare troppo del suo privato, che tale per lui dovrebbe rimanere per una forma di rispetto per le persone che ama e che lo amano a loro volta. Per quando concerne Gianluca e Piero, possiamo dire che ci hanno mostrato qualcosina di più delle loro case.

Ginoble vive sempre a Monteapagano, una frazione di Roseto Degli Abruzzi, in una casa accanto a quella della sua famiglia. Si tratta di una dimora spaziosa, calda e accogliente, dotata di un meraviglioso terrazzo. Piero invece vive con la sua famiglia a Naro, in provincia di Agrigento, in una casa circondata da un ampio giardino e inondata di tanta luce naturale.