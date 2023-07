Alessandro Basciano ridotto uno straccio per ‘colpa’ del figlio: “Lo hai dimenticato”

Alessandro Basciano non sta vivendo un bel periodo per colpa del figlio, in quanto si dice che l’abbia messo da parte per occuparsi di Celine. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Tutti hanno avuto modo di conoscere Alessandro Basciano per essere proposto come corteggiatore in una precedente edizione di Uomini e Donne. In quel periodo sul trono era seduta Giulia Quattrociocche, la quale ha scelto Daniele Schiavon. Ciò è avvenuto in un modo del tutto inaspettato perché non ci sono state le sedie rosse al centro dello studio.

Alessandro è stato consolato da Maria De Filippi che gli ha permesso di stare accanto a lei sulle scale. Purtroppo ha assistito alla scena con le lacrime agli occhi, ma per fortuna grazie all’amore del figlio è riuscito a voltare pagina. Infatti non ha mai nascosto di essere padre e di aver lasciato la compagna qualche anno prima.

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo si è messo in gioco nel Grande Fratello Vip 6 e così ha conosciuto Sophie Codegoni. I telespettatori credevano che si sarebbe focalizzato su Soleil Sorge, ma le cose sono andate diversamente. Sophie aveva allontanato Gianmaria Antinolfi ed è subito stato amore a prima vista con Alessandro.

A distanza di 1 anno nello studio di Verissimo hanno comunicato a Silvia Toffanin si attendere una splendida bambina (il nome è stato spoilerato da Alfonso Signorini durante una diretta del Gf Vip 7). Il 12 maggio 2023 sono diventati genitori di Celine Blue. La gravidanza è stata documentata sui social fino all’ultimo, in quanto tutto è andato bene. Adesso la coppia sta facendo i conti con qualcuno che sta puntando il dito contro lui.

Alessandro Basciano, sensi di colpa per il figlio

Al termine del reality, la coppia è andata subito a convivere. Poi Alessandro ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie sul Red Carpet del Festival di Venezia. Ovviamente i preparativi per le nozze sono saltati per via della gravidanza che ora è giunta al termine.

In ospedale era presente anche Niccolò, il figlio di Alessandro. Ha accolto nella sua vita con tanto amore la sorellina e il tenero momento è stato condiviso sui social dall’ex gieffino. Niccolò è nato 7 anni fa dalla relazione con Clementina Deriu, una bellissima modella. In questi giorni i due e la figlia sono in vacanza, quindi qualche utente social ha espresso una propria perplessità.

“L’altro figlio l’ha totalmente dimenticato?”

La coppia si trova in Puglia per godersi le meritate vacanze. Come sempre, non mancano i commenti inopportuni. Si è insinuato, per esempio, che Alessandro abbia messo da parte Niccolò per Celine. In realtà il piccolo sta con la madre e lui quando può lo raggiunge per stare un po’ di tempo insieme.

I diretti interessati hanno preferito tacere su quanto accaduto. Tuttavia i fan sono intervenuti per controbattere a ciò che hanno letto.