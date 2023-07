Roberta Di Padua, vacanze al cardiopalma: corpo tutto curve e bikini striminzito

Roberta Di Padua, la bellissima dama di Uomini e Donne, colpisce ancora. Pazzesca in bikini. Che schianto!

Certamente Roberta Di Padua deve la fama alla sua partecipazione sia in tempi assai recenti che passati al dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato di sempre della TV Italiana. Ovviamente stiamo parlando di Uomini e Donne che è stato ideato dalla divina Maria De Filippi che lo conduce da sempre seduta sulle famose scale.

Le registrazioni della nuova e assai attesa stagione inizieranno poco prima della fine del mese di agosto, dunque fra non molto. C’è chiaramente grande curiosità di conoscere i nomi di coloro che saliranno sul trono, sebbene siano anche altre le questioni legate alla trasmissione che stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso.

Difatti si mormora di un possibile cambio nella schiera degli opinionisti. O meglio si sussurra dell’uscita di scena di Tina Cipollari. In poche parole pare che i suoi modi di fare e le forti discussioni che ha inscenato in studio, soprattutto nell’ ultima stagione, non siano state molto gradite a Pier Silvio Berlusconi, che vorrebbe vedere maggior pacatezza in Televisione.

Roberta Di Padua e le sue vacanze da cardiopalma

Altro terremoto potrebbe riguardare il mitico Trono Over. Se si sussurra della mancata presenza di due affascinanti cavalieri come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, si parla pure di quello di una dama storica del dating show con i suoi 12 anni di presenza. Stiamo parlando di Gemma Galgani. E ora ci si chiede se Roberta sarà ancora presente o meno nel parterre in studio.

Lei per ora non ha voluto far trapelare nulla al riguardo e cerca di godersi al massimo la sua calda estate soprattutto al mare che lei ama immensamente. Non manca poi di lasciare letteralmente senza fiato i suoi numerosissimi estimatori con tante fotografie, sia caricate nelle Stories, che condivise in post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. L’ultima in costume da bagno è da infarto.

Bikini striminzito e curve mozzafiato, che schianto!

Capelli sciolti e leggermente mossi, frutto anche di una bella rinfrescata alle chiome che lei ha effettuato in questi giorni dal suo parrucchiere di fiducia, Roberta si protegge dai raggi solari con la mano. Pelle abbronzata e fisico scolpito con ben evidenza un lato b da urlo e perfettamente scolpito. Stacco di coscia da manuale e bellezza da incorniciare.

Il bikini bianco candido le sta un vero incanto e mette perfettamente in risalto le sue curve mozzafiato. La dama è in super forma e più bella che mai. Il merito di tutto ciò? Certamente non solo di Madre Natura che è stata magnanima con lei, ma anche della tanta attività fisica che Roberta svolge con costanza. Una costanza che le permette di non arrendersi mai nella sua vita. E chissà che presto non arrivi l’amore.