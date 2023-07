Valeria Marini, viso deformato: “potrebbero denunciarla” | Irriconoscibile e ridotta così

Valeria Marini è irriconoscibile, ha il viso deformato non si sa cosa le sia successo. Ad ogni modo potrebbero denunciarla, ecco com’è ridotta. I fan non ci possono credere, la loro beniamina è sempre stata il loro sogno proibito, ma adesso è tutto diverso.

Che cosa ti è successo Valeria Marini? Il suo viso è completamente deformato, la soubrette è apparsa totalmente irriconoscibile, potrebbero addirittura denunciarla, se volete sapere com’è ridotta, vi consigliamo di proseguire nella lettura, perché veramente non sembra neanche più lei.

Valeriona, è così che veniva spesso chiamata agli esordi, non ama questo soprannome. Per questo, vi consigliamo di fare attenzione oggi, ad additarla con questo nomignolo, perché in primis non si girerà, ma soprattutto la sua reazione potrebbe essere distruttiva. Vi ricordate l’episodio con Sara Tommasi, la quale è rimasta solo sul palco, dopo che una Marini infuriata se n’è andata via, dopo aver sentito quel soprannome che detesta?

Attenzione quindi a farvi scappare questo appellativo in sua presenza, chissà però se anche il suo cambiamento di volto sia dovuto a questo taglio netto con il passato?

Valeria Marini cambia viso, è irriconoscibile

Prima di procedere con il nostro articolo, dobbiamo rivelarvi una notizia da poco uscita, in quanto è ufficiale, Valeria Marini non è più single. La 56enne ha ritrovato il sorriso, grazie al suo nuovo compagno, il 42enne Gerolamo Cangiano, referente di Fratelli d’Italia per la Campania.

I due sono stati paparazzati, mentre si scambiavano teneri baci ed effusioni in spiaggia, dalla rivista Diva e Donna. Inoltre, pare che per i due piccioncini, Cupido sia stata, niente di meno che Daniela Santanché, la quale sarebbe molto amica di Cangiano. Dopo aver visto questi scatti, i follower si sono chiesti se questo nuovo amore, possa essere solo un’avventura estiva o trasformarsi in qualcosa di più serio e duraturo?

Il fotoritocco “assassino”

Valeria Marini è stata aspramente criticata dall’Investigatore dei social, Alessandro Rosica, in quanto è apparsa in una foto social, totalmente irriconoscibile, con il volto deformato a causa dell’abuso di Face App e Photoshop, come sostenuto dall’uomo.

La Marini appare ringiovanita di molti anni e secondo Rosica: ” potrebbero seriamente denunciarla per sostituzione di persona”. Non solo Rosica, ma anche altri utenti la pensano come lui, sostenendo che Valeria al naturale sia molto più bella della persona che appare con il “ritocco assassino”. Dopo aver visto lo scatto incriminato, voi cosa ne pensate? Vi sembra una persona tanto diversa?