Amici, trapela la piccante rivelazione: “Una fonte vicina ai due ballerini conferma che…”

Amici, arriva ora una piccante rivelazione, pronta a sconvolgere i cuori dei numerosi fan del talent. Conferme da parte di una fonte assai vicina a due ballerini.

Non smette mai e poi mai di regalare a iosa emozioni il padre di tutti i talent ideato e condotto in maniera magistrale dalla mitica Maria De Filippi. Con vent’anni di presenza sulle Reti Mediaset è certamente uno dei programmi più longevi e di successo e che soprattutto non stanca mai il grande pubblico.

Sono stati poi veramente tanti i talenti, sia per quanto concerne il mondo della danza della musica, che la lanciato nel corso del tempo e che oggi sono considerati delle vere e proprie star. E stiamo parlando anche di chi non ha alzato la tanto agognata coppa del vincitore in finale. Parliamo per esempio di Annalisa, Elodie e Stefano De Martino.

Nel corso dell’ultima edizione abbiamo avuto il piacere di fare la conoscenza della cantante Angelina Mango, figlia del compianto Pino, che oggi ci sta facendo cantare e ballare con il suo tormentone Ci pensiamo domani. Per molti doveva essere lei la vincitrice ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto e del conferimento dell’ assai prestigioso Premio della Critica.

Amici, Mattia Zenzola da vincitore a star

La vittoria è toccata al ballerino Mattia Zenzola che già nella precedente edizione aveva cercato di incantarci con la sua bravura all’interno della scuola. Purtroppo a causa di un brutto infortunio dovette uscire anzitempo, distruggendo così momentaneamente i suoi sogni di gloria. Alla fine il grande pubblico lo ha premiato facendolo trionfare alla finale. Ora lui è richiestissimo ovunque .

Inoltre possiede, in nome della grande fama che gli ha donato la partecipazione e la vittoria ad Amici, un numero elevatissimo di fan, che lo seguono con affetto e passione pure sui Social. Ed è per questo motivo che pare che lui non possa ancora raccontare che non sia single. Isa e Chia ci parlano di una fonte vicina a lui che avrebbe spifferato tutto quanto al riguardo.

I due ballerini stanno insieme, l’amica ne è certa

A dirlo è una sua cara amicai a Mondo Tv 24. La ragazza, che ha anche avuto modo di conoscere la sua lei, è voluta rimanere nascosta nell’anonimato. Sapete chi sarebbe la dolce metà del vincitore di Amici22? Una sua bellissima collega. Stiamo parlando di Benedetta Vari con il quale lui ha danzato anche nel corso della finalissima, dimostrando un grandissimo affiatamento.

La ragazza, sebbene uscita dal talent, è poi tornata proprio per ballare con lui in molte coreografie. Ed è durante una di esse che c’è stato pure un bacio. L’amica di Mattia è sicura del fatto che siano innamorati. ” Stanno insieme, ne sono certa”, ha infatti sentenziato. E quando daranno l’annuncio secondo lei? “La tireranno così fino a settembre, sempre che non decidano di farlo prima”, ha infine sentenziato.