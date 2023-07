Rocio Morales, lancia il triste grido: “Siamo in emergenza” | La situazione gravissima

Rocio Morales è molto preoccupata, lancia quella devastante richiesta di aiuto, siamo in emergenza, la situazione è veramente grave e non si sa che fine faremo. I follower sono preoccupati in quanto probabilmente non avevano capito la gravità della situazione.

All’anagrafe Rocio Munoz Morales, è la chiacchierata compagna di Raoul Bova dal 2013, papà delle sue due bambine, Luna e Alma. Nonostante le critiche che i due hanno subito, per via del divorzio che l’attore italiano ha chiesto dalla sua ex moglie, per stare insieme all’attrice spagnola, tra i due le cose sembrano andare per il meglio. Chissà però se Bova ha idea dei sentimenti di ansia che prova la sua compagna?

Il triste grido di allarme che ha lanciato Rocio Morales

Gli attori devono prendersi le ferie in momenti dell’anno diversi da noi, tutto dipende infatti da quando hanno le pause dai vari set. Per questo, sia Raoul Bova sia Rocio Morales, hanno approfittato dalla fine delle riprese dei loro attuali lavori, Don Matteo per lui e Uomini da marciapiede per lei e si sono concessi una bella vacanza in famiglia.

Dopo aver fatto le valige, mamma, papà e le loro due bambine, sono saliti sopra lo yatch di amici e tutti insieme hanno poi cenato nel centro storico di San Felice al Circeo. Bova e Morales, come si può vedere dalle foto scattate dal settimanale, Chi, hanno un bellissimo rapporto con le loro figlie, per questo amano trascorrere tutti i loro momenti liberi, tutti insieme.

Quel messaggio molto d’impatto

Rocio Morales non ci sta a infilare la testa nella sabbia come molti politici e nel suo piccolo, cerca di smuovere qualcosa. Con un duro messaggio social, fa presente a tutti i suoi follower che siamo in emergenza climatica, la situazione è molto grave e se le cose non cambieranno, la situazione potrà solo peggiorare. Ovviamente l’attrice si riferisce a tutti quei fenomeni atmosferici gravi che stanno succedendo in questi giorni.

Trombe d’aria, bombe d’acqua, incendi, grandinate violenti e così via. Ovviamente, l’attrice in quanto mamma è molto preoccupata del futuro che vivranno le sue figlie, in quanto questo scenario apocalittico sicuramente non aiuta.