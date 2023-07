Terremoto nella Royal Family: il divorzio è inevitabile | Crisi epocale distrugge tutti i cuori

La notizia del divorzio è sempre più insistente tra le mura del palazzo reale. Ma chi sono i membri della Royal Family coinvolti nella delicata faccenda? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In questi giorni la Royal Family è al centro dell’attenzione per via di una intercettazione telefonica tra il Principe William e il fratello minore Harry. In poche parole pare che il secondo abbia contattato l’altro confessandogli di voler riprendere lo stile di vita di corte e tutto senza rendere partecipe Meghan Markle.

Pare che non siano in grado di vivere contando sulle proprie forze, dato che non hanno più firmato dei contratti con Netflix e Spotify. Il tutto sarebbe avvenuto all’oscuro della moglie che non ha preso bene l’iniziativa senza essere consultata. In questo modo i due fratelli potrebbero ricucire i rapporti dopo anni di silenzio.

Da tempo si vocifera che abbiano intenzione di divorziare, in quanto lui sarebbe stanco dei suoi atteggiamenti. Per il momento la faccenda è finita nel dimenticatoio, ma i sudditi vogliono sempre esser aggiornati sulla loro love story.

Adesso, invece, è al centro dell’attenzione un’altra coppia della famiglia reale per un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Inevitabile divorzio nella Royal Family?

La coppia in questione non è altro che quella composta dal Principe William e Kate Middleton. La notizia di una presunta separazione ha colto tutti alla sprovvista a differenza di quella inerente ai Duchi di Sussex. Quest’ultimi hanno sempre alimentato il gossip per una serie di vicende mentre l’altra si è tenuta lontana da occhi indiscreti.

Tuttavia negli ultimi mesi stanno tenendo tutti col fiato sospeso per via dell’insistente voce di una separazione. Si dice che non dormono più nella stessa camera da letto da tempo. Poi un altro dettaglio ha ulteriormente fatto preoccupare i sostenitori dell’amatissima coppia.

Un viaggio senza Kate Middleton

Kate e William sono convolati a nozze il 29 aprile 2011 dopo un lungo fidanzamento avuto inizio fra i banchi dell’Università. Dopo un addio si sono ritrovati e da allora è passato del tempo. Nel mentre sono nati George, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles. Sono sempre partiti insieme per varie attività, tra cui quelle di beneficenza. Ora qualcosa è cambiato.

In pratica il Principe si recherà a New York prendendo un aereo senza la consorte. Una cosa molto strana, dato che si sono spalleggiati fino a oggi nei viaggi. Dovrà andare lì il 19 settembre 2023 per parlare con degli ambientalisti. Probabilmente le cose potrebbero cambiare.